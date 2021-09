“In quel giardino dell’Eden…”. Giovanni Malagò, retroscena-bomba: lui e Berlusconi? Ecco cos’è successo davvero

Giovanni Malagò è stato ospite di In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. E ovviamente non poteva mancare la domanda su Silvio Berlusconi e su quell’indiscrezione secondo cui il Cav avrebbe voluto affidare al presidente del Coni le chiavi di Forza Italia. “No, grazie”, sarebbe stata la risposta di Malagò al termine dell’incontro avvenuto a Villa Certosa in Sardegna.

Malagò ha smentito fermamente questa ricostruzione. “Ma non è vero che me l’ha chiesto – ha dichiarato – sono stato nel suo giardino dell’Eden, abbiamo parlato anche di sport che Berlusconi ne è malato, ma quell’indiscrezione secondo cui mi avrebbe dato le chiavi di Forza Italia si commenta da sola. Possibilità che ciò accada in futuro? Nessuna, io sono stato eletto tre mesi fa da 12 milioni di italiani e sono concentrato sul lavoro da fare per lo sport”. “A me un po’ dispiace che non faccia il presidente di Forza Italia, sarebbe stato un premier interessante”, è stata la provocazione di Concita.

Poi Malagò ha affrontato il tema dello ius soli sportivo, per il quale era stato criticato da una certa parte politica: “Il problema è molto serio e grosso, abbiamo atlete e atleti che fanno sport da quando sono ragazzini e non possono vestire la maglia italiana in certe competizioni perché non sono cittadini italiani. Poi a 18 anni non è così automatico che prendano la cittadinanza, inizia una via crucis che, se tutti sono bravi, ci mettono qualche mese, mentre in altri casi ci possono volere anni. E questo crea un danno perché poi quegli atleti smettono oppure scelgono i Paesi in cui sono nati i loro genitori”.