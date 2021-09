Revolut entra nel settore del turismo e lancia Soggiorni, la nuova funzionalità per prenotare alberghi

Revolut non si ferma. E dopo lancio nel mercato italiano di Soggiorni, lo strumento di prenotazioni alberghiere (da B&B convenienti a esclusivi hotel di lusso) che consente agli utenti di prenotare un alloggio utilizzando lo stesso strumento che usano per gestire le proprie finanze. . E dopo aver raccolto 800 milioni di dollari , diventando la seconda fintech più grande in Europa, annuncia illo strumento di prenotazioni alberghiere (da B&B convenienti a esclusivi hotel di lusso) che consente agli utenti di prenotare un alloggio utilizzando lo stesso strumento che usano per gestire le proprie finanze.

Già attivo nel Regno Unito dal luglio scorso e disponibile per tutti i clienti Revolut – 16 milioni in Regno Unito e 650mila in Italia – Soggiorni non fa altro che perseguire la visione della super app finanziaria di costruire una piattaforma per tutto ciò che riguarda il denaro, in un unico luogo. Soprattutto in un contesto in cui, sottolinea in una nota ufficiale la stessa azienda, nel 2019, l’ultimo anno in cui si è potuto viaggiare liberamente, gli utenti Revolut in Italia hanno speso in media, a persona, 355 euro per l’alloggio e 356 euro per i voli, utilizzando la propria carta Revolut e le sue funzionalità.