Cosa sapere su Purple Disco Machine: vero nome e carriera del dj tedesco che ha un successo planetario.

Dj, produttore e remixer di fama internazionale Tino Piontek aka Purple Disco Machine ha iniziato la sua carriera nel 2009 e da allora si è tolto davvero molte soddisfazioni. Ha raggiunto il successo anche in Italia, in particolare negli ultimi due anni. intrapreso un vortice di un viaggio musicale sin dall’ideazione del 2009 del suo progetto di disco house di grande successo.

Classe 1980, l’artista nato a Dresda ha collezionato numerosi successi, anche se è stato il suo successo rivoluzionario del 2013 “My House” che ha davvero spinto Purple Disco Machine a un incredibile livello di successo, facendolo diventare probabilmente uno dei più noti dj a livello internazionale. Il brano rimane uno dei più noti della sua produzione, anche in anni più recenti.

La carriera di Purple Disco Machine: una sfilza di successi per lui

Nel 2017 ha pubblicato il suo album di debutto come artista “Soulmatic” sull’etichetta australiana Sweat It Out Records. L’album ha generato due grandi singoli: il gigante mondiale della musica da club “Body Funk” e il successo radiofonico “Devil In Me” featuring Joe Killington & Duane Harden. In totale “Soulmatic” ha finora raggiunto oltre 100 milioni di stream. Il 2020 vede il lancio della campagna del secondo album dei Purple Disco Machine, che è stato preceduto dal singolo “In My Arms”, il primo di una serie di nuove tracce da lui rilasciate.

Prima del disco, esce l’ep Emotions, mentre il primo vero singolo del uovo album la traccia nu disco influenzata dal synth pop degli anni ’80 “Hypnotized”, una collaborazione con gli artisti indie pop britannici, Sophie and the Giants. Si tratta di un brano che ha battuto tantissimi record. Con oltre 400 milioni di stream globali al suo attivo, l’uscita di “In My Arms” arriva sulla scia di una serie di remix di Purple Disco Machine per Lady Gaga, Diplo, Dua Lipa, Mark Ronson e altri. Il brano dell’estate 2021 è invece Fireworks, con la voce del britannico Moss Kena. Esce infine Dopamine, con la cantante Eyelar.

