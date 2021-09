Il matrimonio di Elisabetta Canalis è in crisi? Ecco cosa sappiamo

Nuvoloni neri si addensano sul matrimonio tra Elisabetta Canalis ed il chirurgo italo-americano Brian Perri. Ecco cosa ha rivelato il settimanale Oggi

La scorsa settimana, dopo una assenza di quasi sette anni, la showgirl di Sassari, Elisabetta Canalis, 43 anni il prossimo 12 settembre è tornata a condurre un programma in prima serata nella televisione italiana.

La soubrette sarda si sta cimentando con il talk show Vite da Copertina in onda su La8Tv ed il barometro professionale, unito all’ormai consolidato ruolo di influencer, indica stabilmente il segno più.

Il segno meno sembra invece arrivare, almeno secondo quanto riferisce il settimanale Oggi, dalla vita affettiva. I fatti. Secondo quanto riporta il magazine il matrimonio tra Elisabetta Canalis ed il chirurgo italo-americano Brian Perri sta vivendo un momento di forte crisi.

E’ crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri?

La coppia si è sposata il 14 settembre 2014 ad Alghero, testimone della sposa Maddalena Corvaglia, ed il 29 settembre del 2015 ha visto la luce la piccola Skyler Eva nata a Los Angeles dove la coppia vive.

Ed è proprio la lunga permanenza negli Stati Uniti, secondo quanto riferisce Oggi, il nodo del difficile momento. I venti mesi di lontananza dall’Italia a causa della pandemia da coronavirus covid-19 hanno acuito nella Canalis la nostalgia dell’Italia.

Non è sfuggita ai quasi tre milioni di followers Instagram della showgirl la gioia del rientro in Patria, la tristezza della ripartenza. Per non tacere dei numerosi impegni professionali che la popolare littlecrumb ha assunto nel Belpaese.

Cosi come nelle scorse settimane non è sfuggita una dichiarazione nella quale sottolineava con nettezza che Brian Perri è vicino alla fine della carriera di chirurgo. E che ben presto la coppia si sarebbe trasferiti in Italia dove Elisabetta può riprende il filo della carriera ed il consorte seguire, senza troppe difficoltà, le sue attività nel campo medico.

Ma è davvero questo il destino della coppia? Oggi solleva più di un dubbio sottolineando come il tema stia generando frizioni fino ad ipotizzare un momento di crisi profonda. Al momento siamo solo nel novere del gossip ma è altrettanto vero che anche la fine della profonda amicizia con la Corvaglia iniziò come un venticello per poi diventare bufera. Le due ex veline di Striscia La Notizia non si parlano ormai da diversi anni.

