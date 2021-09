Fabrizio Cardinali è il nuovo ceo di Etro. Lavorerà a stretto contatto con il fondo L Catterton

A pochi mesi dall’annuncio della cessione da parte della famiglia di Gimmo Etro coi suoi quattro figli del 60% del brand Etro con una partnership strategica con L Catterton Europe, arriva la nomina del nuovo chief executive officer. Si tratta di Fabrizio Cardinali, un manager che vanta 25 anni di esperienza nel promuovere i marchi di lusso a livello internazionale.

Cardinali comincerà a lavorare per Etro dal quarto trimestre 2021. Prima dell’ingresso in Etro ha lavorato in Dolce & Gabbana, dove ha trascorso quasi 13 anni ricoprendo diversi ruoli, tra i quali, da giugno 2017, quello di chief operating officer e membro esecutivo del consiglio di amministrazione. Poi 5 anni in Richemont, con il ruolo di chief executive officer per diversi marchi del lusso del gruppo, tra cui Dunhill e Lancel.

Nel nuovo ruolo, Cardinali sarà supportato e lavorerà a stretto contatto con il fondo di private equity L Catterton, con cui la società ha annunciato una partnership strategica lo scorso luglio, e con la famiglia Etro, incluso il fondatore e presidente Gerolamo Etro. “Sono entusiasta dell’opportunità di guidare Etro in un momento così decisivo nella storia di questa iconica casa di moda”, dice Cardinali. “Ho sempre ammirato l’heritage del marchio, il suo stile e l’artigianalità italiana che lo contraddistinguono, e non vedo l’ora di collaborare con L Catterton, la famiglia Etro e l’intero management team per cogliere le numerose opportunità di crescita volte ad ampliare la base clienti, consolidare l’offerta nelle diverse categorie di prodotto ed espandere la presenza internazionale della società”.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Fabrizio in Etro”, aggiunge Luigi Feola, managing partner ed head of Europe di L Catterton. “Cardinali si è affermato come manager di assoluto rilievo nel panorama della moda e del lusso grazie ad un’incredibile visione ed energia creativa. La sua profonda esperienza ed acume operativo lo qualificano come la persona giusta per guidare questo nuovo capitolo di crescita e di sviluppo dell’incredibile eredità di Etro”.

Fondata nel 1968 da Gerolamo Etro con sede a Milano il brand ha una reputazione altissima nel segno della qualità tessile e creativa che ha portato a un grande riconoscimento da parte dei consumatori di tutto il mondo. “Siamo lieti di accogliere un manager brillante e di comprovata esperienza come Fabrizio in questa nuova e significativa fase per l’azienda,” ha aggiunto il fondatore e presidente, Gerolamo Etro. “Sono fermamente convinto che la sua visione e la sua conoscenza del business contribuiranno a rafforzare la crescita di Etro e il suo posizionamento come marchio leader nello scenario del lusso globale.”

“Siamo lieti di accogliere un manager brillante e di comprovata esperienza come Fabrizio in questa nuova e significativa fase per l’azienda,” ha commentato Gerolamo Etro che è affiancato in azienda dai quattro figli, Veronica, Kean, Ippolito e Jacopo Etro. “Sono fermamente convinto che la sua visione e la sua conoscenza del business contribuiranno a rafforzare la crescita di Etro ed il suo posizionamento come marchio leader nello scenario del lusso globale”.

La presenza internazionale di Etro è basata su una strategia multicanale che rende l’offerta del marchio disponibile sui diversi mercati, a partire dai circa 140 flagship store in oltre 58 Paesi tra Europa, Stati Uniti, Russia, Middle East e APAC. Milano, Londra, Parigi, New York, Pechino e Tokyo sono solo alcune delle capitali in cui Etro vanta una solida presenza attraverso location posizionate nelle vie principali della mappa dello shopping di lusso.

La rete distributiva di Etro include inoltre 20 punti vendita travel retail che estendono l’esperienza di acquisto del brand ai maggiori aeroporti internazionali, oltre a un’accurata selezione dei principali department store e boutique multimarca sul canale wholesale. Il canale online gioca infine un ruolo sempre più centrale nel rendere accessibile l’esperienza Etro al consumatore finale ovunque si trovi, con l’e-commerce a gestione diretta attualmente operativo in Europa, Stati Uniti e Giappone, affiancato da una serie di partnership esclusive con i più importanti canali di vendita digitale su scala internazionale.

L’articolo Fabrizio Cardinali è il nuovo ceo di Etro. Lavorerà a stretto contatto con il fondo L Catterton è tratto da Forbes Italia.