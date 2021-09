Claudio Baglioni ha figli? Ecco chi è Giovanni, sua mamma è Paola Massari

Giovanni Baglioni ha 39 anni e come i genitori lavora nel mondo della musica dove ha collaborato con i più grandi

Come tanti figli di cantautori anche Giovanni Baglioni ha una canzone a lui dedicata. Il padre Claudio, amatissimo artista romano, ha scritto per lui Avrai, certamente uno dei brani più belli della sua lunga e ricchissima discografia.

È nato nel 1982 quando il padre si era già affermato sulla scena italiana e la madre è Paola Massari, la cantautrice dalla quale Baglioni ha divorziato nel 1994. Come entrambi i genitori ha trovato nella musica non solo la sua passione ma anche la professione. È un polistrumentista ma suona in particolare la chitarra acustica.

Quando nel 2009 ha pubblicato Anima meccanica, il suo primo album, il successo è stato considerevole tanto che ha fatto seguito un tour mondiale. In qualche occasione il figlio è salito sul palco con il padre con il quale ha un grande legame anche se professionalmente c’è un differenza: Giovanni è meno legato alla musica d’autore e più allo studio degli strumenti. Con lui ha partecipato come guest star solista e arrangiatore nei concerti e suonato nel suo disco QPGA.

Giovanni Baglioni, figlio di Claudio: qual è la sua formazione musicale

Nel corso della sua carriera ha collaborato con i più grandi della chitarra acustica come Tommy Emmanuel, Erik Mongrain e Andy Mckee per citarne solo alcuni. Lo stesso Emmanuel è tra i suoi maestri così come Michael Hedges, Justin King e Preston Reed.

Per la chitarra acustica ha preso parte ai più importanti Festival come il Canadian Guitar Festival. Non si può non citare Pino Forastiere tra gli artisti con i quali ha studiato e collaborato. C’è anche la sua firma nello spettacolo METAmorfosi di Vinicio Marchioni e Walter Savelli, un mix di arte, musica e recitazione.

