bill-gates-scommette-nel-lusso-e-compra-la-catena-four-seasons-per-2,2-miliardi-di-dollari

Siamo abituati a sentir parlare spesso degli investimenti sostenibili di Bill Gates o di quelli che hanno a che fare con il mondo delle startup. Ma stavolta a essere entrato nel mirino del magnate americano è il lusso. Four Seasons Hotels and Resorts ha annunciato oggi che il suo azionista di lunga data, la Cascade Investment, società che gestisce la fortuna di Gates, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire una partecipazione di controllo nella società.

In base all’accordo raggiunto con Kingdom Holdings, azienda di investimento che fa capo al principe miliardario saudita Alwaleed bin Talal che possiede a sua volta partecipazioni in molte società come Citigroup Inc e Lyft Inc, Cascade porterà la sua quota del 47,5% al 71,25% con un deal da 2,21 miliardi di dollari. In seguito alla vendita, che permetterà alla catena di lusso di raggiungere una valutazione di 10 miliardi di dollari e dovrebbe concludersi nel gennaio 2022, il fondatore e presidente, Isadore Sharp, attraverso Triples Holdings Limited manterrà la sua quota del 5%.

Cascade ha investito per la prima volta in Four Seasons nel 1997 quando la società era pubblica. Isadore Sharp ha fondato Four Seasons nel 1960, conducendo l’azienda verso l’espansione globale. La società oggi gestisce 121 strutture tra hotel e resort e 46 proprietà residenziali in 47 Paesi.

“Mentre celebriamo il nostro 60° anniversario, guardiamo al futuro con enorme entusiasmo e fiducia per il settore”, ha affermato John Davison, ceo di Four Seasons. “Il sostegno incrollabile e la partnership con i nostri azionisti hanno e continuano a essere fondamentali per sfruttare le crescenti opportunità e servire i consumatori di lusso in tutto il mondo”. Il numero uno ha poi continuato: “La nostra azienda è in un altro momento chiave della sua storia e la fiducia dei nostri azionisti ci aiutano a posizionare il nostro iconico marchio”.

Bill Gates, 132,8 miliardi di dollari il suo patrimonio secondo gli ultimi calcoli di Forbes, a maggio dello scorso anno aveva annunciato il divorzio dalla moglie Melinda dopo 27 anni di matrimonio. Da quel momento, il patrimonio del miliardario co-fondatore di Microsoft (a marzo 2020 si è dimesso dal consiglio di amministrazione) ha risentito di un leggero calo dopo una serie di trasferimenti di azioni all’ex moglie, il cui patrimonio corrisponde oggi a circa 6,1 miliardi di dollari (lo scorso mese, il veicolo di investimento Cascade aveva trasferito a Melinda azioni per un valore di quasi 2,4 miliardi di dollari). In totale, Gates ha trasferito a Melinda almeno 5 miliardi di dollari di azioni di società pubbliche.

LEGGI ANCHE: “Dopo il divorzio Bill Gates è un po’ più povero: Zuckerberg lo supera nella classifica dei più ricchi”

LEGGI ANCHE: “Bill Gates si mette a fare il contadino. Ora è il più grande proprietario di terreni agricoli d’America”

L’articolo Bill Gates scommette nel lusso e compra la catena Four Seasons per 2,2 miliardi di dollari è tratto da Forbes Italia.