Stanno sorprendendo i Vida Loca campioni a Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto i tre fratelli.

Si chiamano Vida Loca i tre fratelli che provengono da Valmadrera, nel lecchese, e che in queste sere stanno senza ombra di dubbio stupendo al quiz show Reazione a catena, in onda su Raiuno prima dell’edizione del tg delle 20. Sono campioni in carica da appena tre serate, ma già si presentano come uno dei concorrenti migliori di questa edizione del quiz show condotto da Marco Liorni.

Alla loro prima apparizione, tre sere fa, i Vida Loca, nell’ultima catena, il gioco finale, hanno vinto un discreto montepremi: la parola Sorpasso è valsa a loro una vincita da 12.500 euro. Eccoli dunque riproporsi nella puntata del 6 settembre e ancora una volta riuscire nell’intento di indovinare l’ultima catena. Con la parola Mercurio, hanno vinto la cifra di 10.500 euro e così è cresciuto il loro montepremi.

Vida Loca a Reazione a Catena: quanto hanno vinto finora e chi sono

Purtroppo i tre ragazzi non hanno tenuto fede al famoso detto per cui non ci sarebbe due senza tre e ieri sono rimasti così a bocca asciutta. Complessivamente, in ogni caso, il gruzzoletto portato a casa nelle prime tre apparizioni è di 23.250 euro, che è una cifra davvero niente male. Ci proveranno nuovamente nella puntata dell’8 settembre e per loro sarà la quarta apparizione in questo quiz show che sta regalando davvero molte emozioni e tantissimi soddisfazioni in questa stagione.

Un paio di giorni fa, abbiamo anche imparato a conoscere questi tre ragazzi, che sono fratelli tra di loro, ma adesso vi diamo una rinfrescata alla memoria: si chiamano Fabio, Matteo e Michele Locatelli. Il loro papà è Claudio Locatelli, segretario del Comune di Sondrio, un professionista molto stimato in zona. Il loro nome è un richiamo a un famosissimo brano di Ricky Martin, ma anche al loro cognome: Loca è difatti la troncatura di Locatelli.

