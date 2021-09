marco-borriello-e-il-“no”-al-grande-fratello:-“vi-spiego-la-mia-decisione”

Marco Borriello, l’ex calciatore di Milan e Juve, tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica. Tra i temi analizzati ha spiegato di essere stato contattato in passato per partecipare a vari reality ma di non aver mai preso in seria considerazione le proposte

Marco Borriello nel corso della sua carriera da calciatore, dove ha indossato anche maglie di top club italiani come Milan, Roma e Juve, ha fatto parlate di sé molto anche nel mondo del gossip.

La sua relazione con Belen Rodriguez in primis è stata motivo di chiacchiericcio e di prime pagine su riviste ‘gossippare’. Non solo la modella argentina, Boriello è stato fidanzato anche con altre donne molto seguite e apprezzate per il loro lato estetico. Nella lunga lista spiccano: Eleonora Abbagnato, Larissa Scimdt, Alessia Ventura, Nina Senicar, Madalina Ghenea e Susanna Petrone.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Domenica In, Mara Venier svela la data d’inizio: “Ecco quando ci rivedremo”

Marco Borriello svela: “Mi hanno proposto molti reality”

Durante l’intervista ai microfoni de La Repubblica, Borriello ha ammesso come la sua carriera sia stata troppo condizionata dal Gossip. “Io ho mai fatto parte del gossip: mai fatte interviste su riviste di gossip, ci finivo quando stavo con Belen, ma perché ero innamorato, e poi lei in quegli anni non era nemmeno così famosa”.

L’ex calciatore ha poi parlato di alcune proposte che gli sono arrivate nel corso degli anni: “Ho avute tantissime proposte per reality come il Grande fratello e Ballando con le stelle. Io non ho mai dato peso a queste cose, mi hanno fatto una pubblicità che non ho mai sfruttato. Anzi, spesso mi ha danneggiato. Bastava che non giocassi per infortunio e c’era chi pensava che non scendevo in campo per il gossip”.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Grande Fratello Vip: già nata una coppia? Ecco il gossip sul reality

View this post on Instagram A post shared by Marco Borriello (@marcoborriello)

Il sesso prima delle partite

Successivamente, Borriello, ha parlato anche dell’astensione dal sesso nelle 48 ore prima dei match. “E’ una cosa studiata – ha affermato Borriello – Se si fa sesso prima di una partita il testosterone si abbassa. Io sono per non fare nulla per 48 ore: mangiare bene, riposare e avere il testosterone alto serve per una prestazione migliore”.

The post Marco Borriello e il “no” al Grande Fratello: “Vi spiego la mia decisione” appeared first on Ck12 Giornale.