ballando-con-le-stelle,-il-colpaccio-di-milly-carlucci:-ecco-chi-ha-ingaggiato

Colpaccio di Milly Carlucci che per l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle ha strappato Arisa alla scuola di Amici di Maria De Filippi

Ancora un colpo di grosso di Milly Carlucci per l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Quella che prenderà il via il prossimo 16 ottobre.

La padrona di casa del sabato sera di Rai 1, infatti, dopo le presa di Al Bano, l’unico concorrente ufficializzato finora, e l’ingaggio del campione olimpico Marcell Jacobs come ballerino per una notte ha messo in squadra Rosalba Pippa meglio conosciuta come Arisa recente protagonista di Amici 20.

Ad annunciare il colpo gobbo della Carlucci è stato il sito esperto in gossip e retroscena politicia Dagospia. Il sito ideato da Roberto D’Agostino ha sottolineato come la Carlucci abbia svolto una corte serrata, serratissima, all’ex professoressa di canto del talent show di Canale 5.

Colpo grosso della Carlucci: Arisa concorrente a Ballando con le Stelle

Talent show dal quale, probabilmente per dissapori con gli altri insegnanti, non era stata confermata. O almeno questo riportava la narrazione prevalente. Resta agli atti il duro sfogo con il quale Arisa ha messo a tacere le voci ed il gossip relativo ad un tentativo in extremis di Maria De Filippi per ricucire lo strappo.

Va detto che la cantante genevose nei reality rende alla grande, tanto per la sua bravura quanto per la sua verve, ed è così che la Carlucci ha deciso di provarci. Provarci tanto fino alla capitolazione.

La notizia non è ancora ufficiale ma lo sarà a ridosso del programma. Corrono veloci intanto le voci che vogliono altri nomi di spicco far parte del cast dei concorrenti. Si va da Paola Barale all’ex calciatore Fabio Galante, passando per la show girl ed influencer di primo piano Sabrina Salerno all’ex pilota di MotoGp Andrea Iannone. In gara anche i cantanti Morgan e Mietta, Rossella Flamingo e alla grande Valeria Fabrizi.

Il tempo stringe, le prove sono già iniziate e il conto alla rovescia per l’inizio del programma segna meno di un mese.

