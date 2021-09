victoria-beckham-posta-su-instagram-il-lato-b-di-david-:-le-reazioni

Victoria Beckham nelle insolite vesti di fotografa ha deciso di fare un regalo inaspettato ai propri followers Instagram: il lato b di suo marito David.

Inizio di settimana con il botto per Victoria Beckham. La bella e popolare Victoria Caroline Adams, ex cantante della Spice Girls ed oggi apprezzatissima imprenditrice del ramo lusso e moda, 47 anni lo scorso 17 aprile, ha deciso di fare, all’improvviso, un regalo ai suoi 29 milioni di followers Instagram. In particolare a quelli di sesso di femminile.

Alle 9 del mattino di lunedì 6 settembre ha messo online una foto, specificando di esserne l’autrice, in cui ritrae il marito, l’ex calciatore di Manchester United e Milan, David Beckham come mamma lo ha fatto.

Il post Instagram, come si evince dalla foto, ritrae l’ala destra inglese, 46 anni lo scorso 2 maggio, ora Presidente dell’Inter Miami club che milita nella MLS, la Major League Soccer degli Stati Uniti, sdraiato a bordo piscina.

Victoria posta su Instagram il lato B di David Beckham: le reazioni

La foto in se sarebbe un normale scatto vacanziero se, ad “infiocchettarlo”, non ci fosse il costume di Beckham abbassato strategicamente per rendere visibile i glutei scolpiti da anni e anni di professionismo.

Il post nemmeno a dirlo in meno di 24 ore è diventato viralissimo attraversando in lungo ed in largo la rete. Al momento quasi un milione e mezzo di like, una numero di condivisioni imprecisato e soprattutto un sentiment che sfiora il cento per cento del consenso.

Notevole, ovviamente la massa dei commenti che passa tra i quali spiccano quelli insospettabili di star del mondo del calcio, della moda e dello spettacolo in generale. Non mancano i like delle compagne di viaggio di Victoria ai tempi delle Spice Girls

