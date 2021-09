Uno svenimento, poi la scoperta del tumore: Pelè operato, Brasile sotto choc

Alla fine è crollata la cortina di fumo che proteggeva la reale situazione di Pelè. In giornata era uscita la notizia del suo ricovero all’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove l’ex fuoriclasse brasiliano si trova da martedì scorso. Negli ultimi sei giorni non era però emerso nulla: ufficialmente si era parlato di semplici esami di routine, ma in realtà le indiscrezioni secondo cui si trattava di qualcosa di serio hanno trovato conferma.

Pelè è infatti stato operato per sospetto tumore al colon, scoperto durante i controlli medici. A renderlo noto è stato direttamente l’ospedale: “Il tumore è stato identificato durante gli esami cardiovascolari di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l’analisi istologica”. Poi è arrivato anche il commento dell’ex fuoriclasse brasiliano, che inizialmente aveva smentito le ricostruzioni secondo cui sarebbe svenuto e per questo sarebbe andato in ospedale.

“Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro – ha dichiarato Pelè – il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Sto bene e vincerò anche questa battaglia”. Il post a cui far riferimento è il seguente: “Non sono svenuto. Ci sono andato per esami di routine che non ero riuscito a fare a causa della pandemia. Fate sapere che non potrò giocare domenica prossima”.