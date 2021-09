technogym-celebra-l’unione-tra-sport-e-design-con-i-campioni-di-tokyo-2020

I legami filosofici, antropologici e culturali fra la cultura dello sport e quella del design affondano le proprie radici nella storia: dalla Grecia classica, all’antica Roma, fino al Rinascimento. Lo sport infatti è disciplina, che crea regole e codici, come avviene in un progetto. Il parallelismo col design è fortissimo, la parola design significa infatti “cultura del progetto”, dalla sua etimologia de-signo (attorno al progetto). Di conseguenza, gli elementi alla base dello sport, quali l’armonia del movimento, la bellezza del gesto atletico o l’eccellenza di una prestazione sportiva, rappresentano, a pieno titolo, gli elementi del progetto che l’uomo fa sul proprio corpo.

È stato questo uno dei focus principali intorno al quale è andato in scena, nella giornata di ieri, l’evento organizzato da Technogym, in Via Durini 1 a Milano, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti medagliati alle recenti Olimpiadi di Tokyo guidati dal Presidente del Coni Giovanni Malagò e dal portabandiera Elia Viviani. Svoltosi in totale rispetto delle normative anti-Covid, l’evento è stato anche un momento di confronto per la connessione esistente tra il mondo sportivo, imprenditoriale e politico. Come dimostra l’avvicinamento verso Milano-Cortina 2026 e la presenza anche del sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala.

“Da oltre 30 anni Technogym promuove in tutto il mondo il wellness, che mette al centro lo sport per la salute delle persone. Il Wellness è il moderno Mens sana in corpore sano: equilibrio fra corpo, mente e spirito. Di conseguenza sport e design sono due aspetti imprescindibili ed il design di Technogym integra perfettamente uomo e macchina e mette in relazione l’armonia del corpo dell’atleta con lo stile dei prodotti nell’ambiente”, dichiara Nerio Alessandri, fondatore e presidente di Technogym.

Tanti, inoltre, i campioni che hanno preso parte all’evento. Tra cui Federica Cesarini (oro nel canottaggio), Caterina Banti (oro nella vela) Francesco Lamon (oro nel ciclismo), Manfredi Rizza (argento nella canoa), Luca Curatoli (argento nella scherma) Elia Viviani (bronzo nel ciclismo), il quartetto Di Costanzo, Rosetti, Oppo, Ruta (bronzo nel canottaggio), Lucilla Boari (bronzo nel tiro con l’arco), Camilla Giorgi (tennis), Riccardo Moraschini (Basket).



L’ultima novità di Technogym

Oltre all’app e alla nuova ciyclette, Technogym ha anche presentato la sua ultima novità: Technogym Bench, l’innovativa panca di design per la casa per l’allenamento funzionale e della forza, progettata per combinare la massima varietà di allenamento con il minimo ingombro. Con oltre 200 opzioni di esercizio, Technogym Bench comprende la possibilità di combinare allenamenti con pesi, fasce elastiche, manubri, knuckcles e un tappetino che consentono di eseguire un’infinità di esercizi assicurando allenamenti total body efficaci e vari. Con Technogym Bench puoi anche lasciarti ispirare dai programmi di allenamento video inclusi, adatti a qualsiasi tipo di obiettivo e livello per esercitare forza, resistenza e core.

