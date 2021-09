scuola:-bianchi,-‘puntare-su-formazione-dirigenti-e-potenziare-personale-usr’**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Va sviluppato lo spessore educativo del nostro personale scolastico. In particolare dei dirigenti e dei loro collaboratori. “Va formato un gruppo dirigente del nostro sistema”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in VII Commissione alla Camera ed ha rimarcato la necessità di potenziare “la presenza degli Usr nel territorio. Ho uffici scolastici regionali dove siamo al 30% di unità del personale, che sono arrivati al limite. Bisogna investire in queste strutture”.

