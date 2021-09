“Perché vuole Draghi al Quirinale”. Giordano svela il vero piano di Salvini: un clamoroso sgambetto a Pd e M5s

Per Mario Giordano non ci sono dubbi: anche Matteo Salvini punta alle elezioni. Ospite di Veronica Gentili nella puntata del 6 settembre di Stasera Italia, il conduttore di Rete Quattro non nega le doti di Mario Draghi. “Per quanto il premier stia garantendo le campagna vaccinale, il piano e tutto, l’idea di arrivare un giorno ad avere un governo scelto dagli elettori è qualcosa che si augurano tutti, anche gli italiani”.

Da qui l’ipotesi di Giordano: “Penso che il Salvini di ieri (in compagnia di Giorgia Meloni a Cernobbio) sia un Salvini che voglia andare alle elezioni, che voglia Draghi al Quirinale per poter tornare al voto”. Per il giornalista non è un caso che il centrodestra si presenta unito alle elezioni amministrative e poi, in futuro, politiche.

Proprio sul presidente del Consiglio si è pronunciato ore prima il leader della Lega. “Mario Draghi lo stimo come presidente del Consiglio, lo stimerei e lo stimerò anche con altri incarichi – ha detto – per cui avrà il consenso della Lega”. Più vaga l’alleata di Fratelli d’Italia: “Non ho ancora gli elementi per dire se Fratelli d’Italia voterebbe Draghi come Presidente della Repubblica – ha tuonato invece la Meloni -. Sicuramente a suo favore c’è il fatto che è ragionevole ritenere che se andasse al Quirinale sarebbe più facile arrivare a delle elezioni anticipate, quindi dare a questa nazione un governo con un forte mandato popolare, una visione chiara”. Insomma, la partita è apertissima.