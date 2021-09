Namida, chi è Claudia Pregnolato finalista al Festival di Castrocaro

Namida, è una giovane stella emergente di 21 anni originaria della provincia di Torino, è pronta a farsi spazio tra tutti gli artisti pop della nuova generazione.

L’artista sta cercando di creare una carriera solida e credibile grazie ai diversi concorsi ai quali sta partecipando a livello nazionale, nasce il 20 Febbraio del 2000 a Torino, attualmente vive a Porto Viro in provincia di Rovigo.

Ama la musica sin da bambina, è un’artista pungente e al tempo tesso geniale, le piace mescolare la cattiveria alla dolcezza, nelle sue canzoni riesce a trasportare il pubblico in un viaggio fatto di emozioni contrastanti.

Attualmente non suona strumenti e non ha mai partecipato a trasmissioni televisive, tramite la sua voce calda e potente riuscirà a farsi spazio nel mondo della musica italiana.

Punta ad impressionare qualche talent scout in grado di darle la visibilità che spera di ricevere, nel frattempo è impegnata nella creazione del suo album d’esordio con l’aiuto di Luca Chiaravalli.

Il suo singolo “Tagadà” è in finale al Festival di Castrocaro 2021, alcuni pensano che il brano potrebbe essere selezionato per la partecipazione alla nuova edizione di Sanremo Giovani.

Namida, Claudia Pregnolato ha voglia di emergere per poi entrare nel mondo della musica italiana

La cantante ha un account su Instagram, il quale è seguito da tanti fan, qui mostra tutto quello che le circonda, come ad esempio la sua vita professionale e le sue emozioni vissute in tutti i concorsi nei quali ha partecipato.

Inoltre ha anche partecipato al Festival della musica italiana a New York, dove ha potuto pubblicare i suoi primi brani, per riuscire a sperimentare e capire il suo stile al meglio.

Nel 2018 è stata quasi finalista al Festival di Castrocaro nell’edizione del 2019, per poi partecipare a diversi concorsi come il Festival di Cittadella nel 2019.

Per la prima volta nello stesso anno ha potuto frequentare l’Area Sanremo, per poi presentare il suo nuovo singolo “Ti amo e non lo sai” scritto dalla finalista di The Voice of Italy 2018, Asia Sagripanti.

Nel 2020 è stata la finalista del Festival Show, dopo aver partecipato al Festival di Castrocaro corrente, volerà a New York dove si esibirà nel Festival NY ad Ottobre di quest’anno. Ha firmato il suo primo contratto discografico con Matilde Dischi, per poi essere seguita dal manager Cristian Gallana.

