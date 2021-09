Manila Nazzaro accende subito la casa del GFVIP: “Mi sta antipatica” – VIDEO

Manila Nazzaro è pronta a cominciare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. Il 13 settembre, infatti, partirà la sesta edizione del Grande Fratello VIP

Lunedì 13 settembre al via la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini, il quale questa volta sarà coadiuvato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Tra i ”vipponi” presenti nel cast, spicca la presenza dell’ex Miss Italia del 1999 Manila Nazzaro. La conduttrice radiofonica, che l’anno scorso partecipò a Temptation Island con il fidanzato Lorenzo Amoruso, è pronta ad infiammare la casa più spiata d’Italia.

Manila Nazzaro al GFVIP: “Non vorrei incontrare…”

La speaker di Radio Zeta, qualche minuto fa, ha pubblicato un video sui Social Network in cui si presenta al pubblico del reality di Canale 5. Ecco, nel dettaglio, cosa dice: “La mia aspirazione nella vita è sicuramente non deludere i miei genitori. Il mio motto, che è come quello di mio padre, ed è: ‘tutto è possibile, nulla è impossibile’. Qual è il mio tallone d’Achille? Sicuramente il disordine. In casa senza social starò benissimo, anzi ho bisogno di stare un po’ senza social”.

Successivamente, Manila, aggiunge: “Non vorrei incontrare nella casa sicuramente Caterina Balivo, eh si un po’ di antipatie ci sono (ride)”.

Ricordiamo che la Balivo non è tra i concorrenti del reality, tuttavia Manila Nazzaro ha subito rimarcato la sua antipatia per la conduttrice napoletana. Alfonso Signorini deciderà di farle incontrare nel corso di qualche puntata? In quel caso, ne vedremo delle belle.

Il cast completo del GFVIP 6

Di seguito l’elenco dei ”vipponi” che cominceranno questa nuova edizione del Grande Fratello Vip:

Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

