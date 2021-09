Una notizia che ha annunciato lei stesso sul suo profilo Instagram: l’ex tronista si candida con la Lega, l’avete riconosciuta?

L’attore Pippo Franco con il centrodestra a Roma, Max Casacci, fondatore dei Subsonica e producer di fama, nel centrosinistra a Torino: sono questi i nomi forse più noti che hanno scelto di scendere in campo per la prossima tornata elettorale, ovvero le elezioni amministrative in programma in mezza Italia tra meno di un mese. Si vota infatti nelle quattro città più grandi del nostro Paese e non mancano le sorprese.

Tra queste, c’è la scelta di una ex tronista di scendere in campo e di candidarsi nelle file della Lega. In quanti l’hanno riconosciuta subito da questa foto? Vi diamo alcuni indizi: ha partecipato anche al Grande Fratello, negli anni di conduzione di Alessia Marcuzzi, e durante Uomini e Donne è divenuta famosa soprattutto per le sue sfuriate contro Tina Cipollari. A questo punto, probabilmente, avrete capito di chi stiamo parlando.

Vip in Politica: arriva l’ex Tronista e Gieffina candidata con la Lega a Torino

Ha presentato ieri la sua candidatura in alcune circoscrizioni di Torino, Rossella Intellicato, ex tronista di Uomini e Donne, ma anche ex gieffina. Lo ha fatto con un messaggio davvero semplice sulle storie del suo profilo Instagram: “Ho sempre amato chi nella vita prende decisioni nel bene o nel male. Io ho deciso di prendere questa! Votare è un dovere civico”, ha affermato la ex tronista, dimostrandosi dunque una con le idee chiare.

Una scelta che farà e anzi sta già facendo discutere la sua, che dopo aver lasciato il programma Uomini e Donne ha provato a rifarsi un’altra vita e non nel mondo dello spettacolo. Bellissima modella, influencer e indossatrice, Rossella Intellicato da qualche anno ha una relazione importante con Giovanni Ferrero. Si sono fidanzati nel 2018 e due anni dopo, a dicembre 2020, hanno avuto il loro primogenito, ovvero Francesco Leone Maria. Ora arriva per lei questa nuova importante avventura.

