Leo Meconi, chi è il giovane cantante di Bologna finalista a Castrocaro

Carriera e curiosità su Leo Meconi, chi è il giovane cantante di Bologna finalista al Festival di Castrocaro 2021.

Lo abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, quando si presentò voce e chitarra alle audizioni di X-Factor: lui è Leonardo “Leo” Meconi ed è nato a Bologna il 13 maggio 2004. Enfant prodige del rock italiano, il giovane felsineo si è fatto conoscere “per caso” a soli 12 anni. Era il 2016 quando a San Siro Bruce Springsteen lo invitò sul palco, raccogliendo l’appello del bambino nel pubblico.

Quel ragazzino e The Boss del rock mondiale insieme suonarono un brano che ha fatto la storia della musica, ovvero “Dancing in the Dark”. Springsteen resta per certi versi a bocca aperta davanti a quel giovanissimo e lo ribattezza “The Guitar Man”. Ma è un altro l’incontro che è destinato a cambiare davvero la vita di Leo Meconi e avviene appena due anni fa, quando il 15enne viene notato da Dodi Battaglia.

Carriera e curiosità su Leo Meconi, enfant prodige del rock italiano

Considerato uno dei più grandi chitarristi italiani, l’ex componente dei Pooh resta affascinato da questo ragazzo e decide che bisogna dargli subito una chance. L’incontro avviene al San Luca Sound di Bologna dove entrambi stanno registrando un disco. Quindi Leo Meconi fa un’audizione con Marco Rossi, Managing Director di Azzurra Music, e a 16 anni arriva il primo contratto discografico. Seguono i primi due dischi, It’s Just Me…and My Guitar volume 1 e 2.

I primi due album contengono cover di artisti amati dal ragazzo, ma anche alcuni inediti. Arriva quindi il suo primo disco di inediti, ‘I’ll Fly Away’, uscito a gennaio 2020. Nel disco c’è la cover di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan con special guest la chitarra di Dodi Battaglia. Nel 2020, subito dopo il lockdown, escono i singoli inediti Self Respect e Angels & Outlaws. Partecipa anche a X-Factor, spingendosi fino alla Last Call e sfiorando le serate finali. Nel 2021 lavora a un nuovo progetto, che vede anche un feat con Paolo Fresu, quindi arriva per lui la finale del Festival di Castrocaro. Il suo ultimo singolo si chiama ‘Stessa Storia’.

