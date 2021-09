lamborghini,-alla-milano-design-week-torna-una-leggenda-dell’auto-in-anteprima-europea

Lamborghini conferma la sua presenza alla Milano Design Week con uno spazio espositivo dove il forte legame del marchio con il mondo del design è rappresentato della Countach LPI 800-4, presentata in anteprima europea a 50 anni dal lancio della prima Countach.

Proprio in occasione dell’anniversario, Lamborghini ha presentato negli Stati Uniti la Countach LPI 800-4 che sviluppa le linee caratteristiche dei cinque modelli precedenti realizzati nel corso di quasi 20 anni, concentrati nella realizzazione dell’iconico design automobilistico. La monoscocca e tutti i pannelli della carrozzeria sono in fibra di carbonio, per una soluzione leggera e un’elevata rigidezza torsionale: il peso a secco della vettura è di 1.595 kg, per un rapporto peso-potenza di 1,95 kg/CV.

Gli esterni presentano diversi elementi in fibra di carbonio, materiale inoltre sempre presente in dettagli specifici degli interni. Le bocchette di ventilazione regolabili realizzate con una tecnologia di stampa 3D all’avanguardia, mentre il tetto fotocromatico è in grado di passare dalla tinta unita alla trasparenza con un pulsante. La Countach LPI 800-4 sarà consegnata ai clienti di tutto il mondo a partire dal primo trimestre 2022.

