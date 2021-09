Stasera in TV 6 settembre, cosa vedere: Momenti di trascurabile felicità o Godzilla II

Stasera in TV lunedì 6 settembre: Momenti di trascurabile felicità su Rai 1, Hawaii Five-O su Rai 2. Canale 5, appuntamento con Gloria

Ecco cosa verrà trasmesso stasera lunedì 6 settembre sulle principali reti televisive italiane.

Su Rai 1 alle 21.30 il film ”Momenti di trascurabile felicità”, con: Pif, Thony, Renato Carpentieri e Franz Cantalupo.

Su Rai 2, alle 21.20, in onda la serie-tv Hawaii Five-O

In onda su Rai 3, alle 21.20, le inchieste di ‘‘Presa diretta – La guerra dei soldi”.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Macerata, trovati tre cadaveri in una villetta: ecco cos’è accaduto

Stasera in Tv Lunedì 6 settembre, cosa vedere sulle reti Mediaset

In onda su Canale 5 alle 21.30 la serie ”Gloria”.

Alle 21.20 su Italia 1 in onda il film ”Godzilla II” con: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Bradley Whitford, Charles Dance, Millie Bobby Brown, O’Shea Jackson Jr., Sally Hawkins, Thomas Middleditch, Zhang Ziyi, Aisha Hinds e Anthony Ramos.

Su Rete 4, invece, alle 21.20 il talk show di approfondimento “Quarta Repubblica”. Verranno trattati argomenti di varia tipologia concernenti la politica, la cronaca e l’attualità.

Cosa vedere su La7 e Nove

Alle 21.15 su La7 andrà in onda il film “Capone”. Il cast è formato da: Tom Hardy, Linda Cardellini, Matt Damon, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci.

Sul canale Nove del digitale terreste in onda alle 21.35 il film drammatico “Palermo Milano solo andata”. Tra gli attori presenti nel film ci sono: Romina Mondello, Francesco Benigno e Raoul Bova.

In onda alle 21.00 su Iris il film “Giù al nord” di Dany Boon. Nel cast: Kad Merad, Dany Boon, Michel Galabru, Line Renaud, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Lorenzo Ausilia-Foret, Anne Marivin, Guy Lecluyse.

Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Giovane calciatore muore durante un match: cosa è successo

In aggiunta, questa è la programmazione di alcuni film che potrebbero interessare sui canali: Rai Movie (Django Unchained, ore 21.10), Italia 2 (Samson: La vera storia di Sansone, ore 21.15), La 5 (Marie is on fire – Veleni, ore 21.10) Cielo (In mezzo scorre il fiume, ore 21.20), Canale 20 (Codice 999, ore 21.10) e Cine 34 (Un’estate al mare, ore 21.00).

The post Stasera in TV 6 settembre, cosa vedere: Momenti di trascurabile felicità o Godzilla II appeared first on Ck12 Giornale.