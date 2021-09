Sicilia: minacce a Musumeci, la solidarietà della Giunta

Palermo, 5 set. (Adnkronos) – “Il ritrovamento di una bomba e di una lettera di minacce rivolte al presidente Musumeci e’ inquietante. Saranno gli inquirenti a chiarire i contorni di questa vicenda ma una cosa e’ certa: il clima di odio e violenza, non solo verbale, che viene sempre piu’ spesso alimentato strumentalmente, e’ pericoloso e ormai dilagante”. E’ quanto si legge in una nota della giunta regionale siciliana che manifesta solidarieta’ al Givernatore Musumeci per le minacce nei suoi confronti. “Non nascondiamo la nostra preoccupazione, anche perche’ si tratta della ennesima intimidazione che riguarda il presidente. A lui, con affetto, la vicinanza e solidarieta’ della Giunta di governo, sicuri – conclude la nota – che non si lascera’ intimidire e andra’ avanti con il coraggio e la determinazione di sempre”.

