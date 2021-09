Ritorno al Cinema: bellissima la presentazione di Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto all’Uci di Parco Leonardo

Grande successo per la presentazione di domenica del film commedia Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto all’Uci di Parco Leonardo.

Molta felicità da parte del pubblico nel vedere arrivare Paola Cortellesi ed il regista Riccardo Milani accolti dal padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone.

L’attrice prima di entrare in sala si è concessa a saluti, foto ed autografi con i fan tutti emozionatissimi di poter nuovamente rivedere la loro attrice preferita in persona.

Paola si è soffermata anche ad asciugare le lacrime ad una piccola fan che le porgeva il suo diario per un autografo e le ha detto “dai non fare cosi che io sono più emozionata di te!”

In effetti trovandosi la sala cinematografica piena, al microfono ha confessato di rivivere questo evento come un nuovo inizio. “L’emozione è la stessa che avevo quando ho calcato i primi passi sul palco”, “vi ringrazio tutti di essere qui oggi questo è un segnale importante, è la voglia di voler tornare a stare insieme nelle abitudini che una volta davamo per scontate, voglia di tornare a vivere nella normalità.” Un messaggio importante per il rilancio del cinema che ha molto sofferto in questo periodo. A dare ancor più importanza al messaggio è stato il gesto spontaneo, fatto dall’attrice ed il regista che si sono avvicinati al pubblico in sala per una foto con “ola” tutti insieme.

Entusiasti anche i colleghi Vip presenti invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone, ecco arrivare l’attrice Nadia Rinaldi, sempre più in forma con mise rochettara , una super sexy Ariadna Romero accompagnata dal manager Alex Pacifico, l’attrice Lucia Stara, il tenebroso attore dai profondi occhi blu Cristiano D’Altiero, gli attori Valter D’Errico e Bruno Bilotta, l’attrice Erika Marconi, Maria Grazia Nazzari, Marika Coco, Giada Benedetti , la pallavolista Alessandra Camarda l’agente Paolo Fidemi, Sabina Russillo , l’imprenditore Emidio Pacini ed il conduttore radiofonico sportivo Emanuele Giorgini.