Prosegue la stagione estiva del quiz show Reazione a Catena: i nuovi campioni Vida Loca sono tre fratelli, ecco da dove vengono.

Ci sono tre nuovi campioni nel quiz show dell’estate televisiva di Raiuno, Reazione a Catena, si tratta di tre fratelli che provengono da Valmadrera, nel lecchese, e che nella puntata di ieri, 5 settembre, oltre a laurearsi campioni, si sono portati a casa anche un gruzzoletto niente male. Impariamo a conoscere qualcosa in più sui Vida Loca, ovvero Fabio, Matteo e Michele Locatelli.

I tre ragazzi, come apprendiamo dalla cronaca locale, sono figli di una persona molto nota per il ruolo che ricopre. Si tratta di Claudio Locatelli, segretario del Comune di Sondrio che però opera anche a Brivio. Lo stimato professionista ha lavorato e maturato una certa esperienza anche altrove. Infatti, è molto conosciuto anche a Cantù, Pescate, Oliveto Lario, Civenna, Valmadrera e Macherio.

Vida Loca a Reazione a Catena: chi sono e quanto hanno vinto

Nel quiz show in cui si gioca con le parole, i nuovi campioni hanno voluto giocare con la musica e con il loro cognome. Si chiamano infatti con il nome di battaglia “Vida Loca”, dove c’è sia il riferimento immediato a uno dei brani più famosi di Ricky Martin, ma anche un gioco linguistico che fa riferimento al loro cognome: “Loca” è l’abbreviazione di Locatelli, infatti. Al loro primo tentativo, come dicevamo, si sono subito ben comportati, facendo dimenticare il “passato” di alcuni dei concorrenti più bravi di questa stagione.

Appena qualche sera fa, in particolare, avevano ben figurato le Campanelle, il trio composto da Francesca, Veronica e Federica, che per nove puntate si erano laureate campionesse, portandosi a casa decine di migliaia di euro. Ieri è toccato a loro, i Vida Loca, ben figurare. Nell’ultima catena, il gioco finale, la parola Sorpasso è valsa a loro una vincita da 12.500 euro. Non male come inizio.

