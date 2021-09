pooh,-nuovo-lutto:-morta-paola,-la-moglie-di-dodi-battaglia

La band dei Pooh colpita da un nuovo lutto: morta Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, dopo una lunga malattia.

Paola Toeschi, la moglie di Dodi Battaglia, è morta oggi dopo una lunga e straziante malattia: la donna da tempo era infatti malata di cancro. Nel 2010, era iniziato il suo calvario e la moglie dell’ex chitarrista dei Pooh – sconvolti dunque da un nuovo lutto – ha raccontato questa sua esperienza in molte interviste pubbliche e in un libro dal titolo “Più forte del male” pubblicato per Piemme.

Tutto inizia appunto con la tremenda diagnosi di cancro al cervello, poco dopo la nascita di Sofia, la loro primogenita. Per il chitarrista dei Pooh e la moglie attrice, la vita cambia improvvisamente. Lei ha spiegato che però ha trovato un sostegno che in quel momento era ‘imprevisto’. Tutto nasce dal “consiglio” letto in un saggio di uno psichiatra francese.

La morte di Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: la sua lunga battaglia

Questi diceva di ricorrere alla “preghiera come strumento terapeutico”. Paola Toeschi riuscì a superare la malattia e parlò pubblicamente di come sia stata aiutata in questo da un pellegrinaggio fatto anni fa a Medjugorje, insieme al marito. La donna evidenziò in particolare: “Ci sono andata la prima volta nel giugno del 2013, non so cosa mi sia successo. So però che da quel momento ho iniziato ad avere una gioia intensa”.

Purtroppo, negli ultimi tempi, le condizioni della donna erano tornate a peggiorare e oggi Dodi Battaglia ha dato il drammatico annuncio: “È con straziante dolore che vi comunico che questa mattina mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”. Per ricordare la consorte e dare il terribile annuncio, poco fa, Dodi Battaglia ha scelto un cielo blu con le nuvole bianche. Il decesso della donna arriva a 10 mesi esatti dalla morte di Stefano D’Orazio, storico batterista della band.

