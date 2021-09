Gloria, fiction Canale 5: chi è Cécile Bois, la protagonista

La miniserie Gloria, fiction in onda su Canale 5: chi è Cécile Bois, la protagonista della serie televisiva su Mediaset.

Va in onda in queste sere su Canale 5 una serie televisiva di produzione francese, che sta riscuotendo un grande successo: si tratta di Gloria, una miniserie tv con Cécile Bois nei panni di Gloria Meyers. La protagonista di questa miniserie è nota perché interpreta il ruolo di Candice Renoir, poliziotta madre di 4 figli, nell’omonima serie tv trasmessa anche in Italia.

Classe 1971, Cécile Bois ha davvero una lunghissima gavetta alle spalle. Quando era al liceo, si iscrisse a una compagnia teatrale amatoriale. L’anno successivo entra al Conservatoire de Bordeaux, che lascia per unirsi a un’altra compagnia, Le théâtre en vrac. A 19 anni, la giovane donna si trasferì a Parigi e seguì la formazione dell’École de la rue Blanche. Incontra Chafika che diventerà il suo agente e che la farà iniziare la professione.

Carriera e curiosità sull’attrice Cécile Bois, protagonista di Gloria

La sua carriera si sviluppa così tra teatro, cinema e televisione, diventando così un volto davvero popolarissimo in Francia e non solo. Partecipa al casting che Robert Hossein organizza per il suo nuovo spettacolo: quest’ultimo cerca un’attrice per il ruolo di Angélique. Ottiene quel ruolo ed è protagonista di ben 130 repliche. Ha recitato in alcuni film di un certo successo, ma è la televisione che le dà i suoi ruoli migliori. È l’eroina del film TV Agathe contre Agathe nel 2007; nel 2010 ha recitato nel film TV Le Désamour (su France 3) di Daniel Janneau, al fianco di Bruno Wolkowitch e Florence Pernel.

Dal 2013 è la principale interprete della serie televisiva France 2 Candice Renoir in cui compare anche Raphaël Lenglet: interpreta una donna che si destreggia tra la vita quotidiana di madre e il suo lavoro di comandante di polizia. Da diversi anni ha una relazione con l’attore francese Jean-Pierre Michaël, conosciuto sul set di un episodio di Joséphine, l’angelo custode, dal quale ha avuto due figlie. La coppia si è sposata nel 2016.

