Cambi al vertice per la maison Emilio Pucci: Camille Miceli è la nuova direttrice creativa

Grandi manovre nel gruppo Lvmh in fatto di creatività. E ancora una volta la nomina di una donna, di grande esperienza, come direttrice artistica di un brand dell’impero di Bernard Arnault. Dopo il passaggio di proprietà al 100% a Lvmh nel giugno scorso, con vendita totale del 33% rimanente ancora in mano alla famiglia di Laudomia Pucci, arriva la prima bella novità per il marchio fiorentino Emilio Pucci, fondato nel 1947 dal marchese della moda.