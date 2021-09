Alvaro Soler e Baby K, la coppia di fine estate: è tutto pronto

Alvaro Soler e Baby K, la coppia ha annunciato il loro singolo di fine estate, il tutto è avvenuto sul profilo Instagram del cantante.

Il singolo è stato realizzato in collaborazione tra i due cantanti, ci sono anche una versione audio e video ufficiali. Questa è una delle prime collaborazioni tra i due artisti.

Subito dopo ci sarà l’album della cantate rinominato “Donna sulla Luna”, per poi lasciare spazio all’album di Alvaro Soler intitolato “Magia”.

Dal 10 Settembre il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, evitando file e fraintendimenti su quanto riguarderà il nuovo tormentone dell’inverno.

Il successo del cantante giunge con la canzone El Mismo sol, con cui conquista il primo posto in classifica ricevendo il doppio disco di platino, per poi continuare ad essere riconosciuto anche con altri tormentoni come Sofia, La cintura e Magia.

Il suo accento spagnolo fa innamorare tutte le donne, è diventato anche giudice di X Factor nel 2016. Nasce il 9 Gennaio 1991, a Barcellona, sua madre era belga e suo padre era un tedesco.

Il ragazzo all’età di 10 anni lascerà la Spagna e la sua famiglia per trasferirsi in Giappone, a Tokyo, cove comincerà una scuola tedesca.

Dopo aver terminato gli studi, all’età di 17 anni tornerà in Europa, per seguire la passione, ovvero la musica. Nonostante questo continuerà gli studi iscrivendosi all’Università per poi conseguire una laurea in Design Industriale.

Grazie ad un progetto Erasmus è giunto in Italia dove si potrà mantenere solo cominciando dal basso, ovvero fare il cameriere.

Entrerà a far parte di una band e da lì comincerà la sua carriera da cantante, per poi esibirsi in diversi locali con i suoi colleghi. Nonostante tutti questi impegni ha trovato lavoro anche come modello per un’agenzia spagnola.

Nel 2014 lascerà la band per cominciare a far musica da solista, andrà in Germania a Berlino, per poi realizzare il suo sogno circa un anno dopo, grazie al suo primo singolo El Mismo Sol, con questo brano raggiungerà le vette più alte della classifica.

