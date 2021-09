sangiovanni-stanco-del-gossip-sulla-sua-relazione,-lo-sfogo-su-instagram

Il cantante Sangiovanni ha espresso su Instagram il suo disappunto verso i continui gossip che continuano a circolare riguardo la sua relazione con la ballerina Giulia Stabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY (@sangiovanni)

Sangiovanni e Giulia Stabile, la giovane coppia nata nel programma Amici di Maria De Filippi, sono sempre più tormentati dal gossip. In queste ore, il cantante si è sfogato su Instagram e ha spiegato che è stanco delle persone che si preoccupano più dei pettegolezzi che della sua arte.

Sangiovanni, pensare al talento e non al gossip

Sangiovanni e Giulia sono una coppia molto chiacchierata. Recentemente, il cantante si è esposto – sempre sui social network – in merito a delle accuse di tradimento da parte sua verso Giulia. Sempre nell’ultimo periodo ha risposto anche a delle minacce di morte rivolte a lui e alla ballerina.

In queste ore si è espresso nuovamente riguardo la loro storia ed ha pubblicato un video su Instagram in cui si dichiara stanco del gossip intorno al suo nome e quello di Giulia. La coppia è nata sotto ai riflettori della scuola di Amici ma – come ha spiegato Sangiovanni – sono sempre due ragazzi normali, che hanno il diritto di vivere la loro intimità e la loro privacy come chiunque.

Sangiovanni vorrebbe che le persone si interessassero a lui e Giulia per i loro lavori di cantante e ballerina, non solo in quanto una coppia. Vorrebbe che le persone non lo definissero come “il fidanzato di Giulia” e viceversa. Ha spiegato che, se qualcuno fosse veramente interessato a conoscere la sua vita, potrebbe farlo ascoltando la sua musica, poiché attraverso le sue canzoni racconta i suoi sentimenti.

Il cantante ha risposto anche a chi crede che la sua fama sia dovuta alla sua relazione con Giulia Stabile, che ha vinto l’edizione di Amici. Sangiovanni ha negato tutto ciò, in quanto il merito del successo della sua musica deriva dal suo impegno, senza sminuire Giulia come persona e come artista.

The post Sangiovanni stanco del gossip sulla sua relazione, lo sfogo su Instagram appeared first on Ck12 Giornale.