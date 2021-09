keanu-reeves,-la-marvel-gli-fa-gli-auguri:-lui-cancella-il-messaggio

Keanu Reeves, da qualche mese Kevin Feige sta parlando al celebre attore dei vari progetti Marvel, tutti si aspettano la sua comparsa in un cinecomic Marvel.

L’account Twitter di Marvel ha augurato un buon compleanno al celebre attore, quest’ultimo ha deciso di eliminare gli auguri dopo qualche minuto. Il gesto ha portato tutti i fan a sperare in un futuro dell’attore nel Marvel Cinematic Universe.

Qualche giorno fa l’attore ha compiuto 57 anni, molte persone hanno augurato alla star tanti auguri, ha interpretato il ruolo principale in Matrix e John Wick.

Tra i tantissimi messaggi di auguri, sono giunti anche quelli twittati dall’account ufficiale di Marvel UK&Ireland. Il gesto insolito, è stato subito scoperto dai suoi fan, dato che l’account condivide tutto quello che concerne l’universo dei suoi supereroi.

A fomentare le diverse speculazioni è stato il fatto che il tweet è stato cancellato dall’attore qualche minuto dopo, le immagini e le parole sono state catturate dai fan, i quali stanno ancora convivendo le immagini perse.

Gli auguri della Marvel UK&Ireland si sono limitati a riconoscere a tutti gli effetti la rinascita cinematografica dell’attore negli ultimi anni, grazie alla saga John Wick.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: John Wick, Keanu Reeves torna sul set: ciak per quarto e quinto episodio

Keanu Reeves, l’attore ha cancellato gli auguri ricevuti dalla Marvel

Dei semplici auguri non hanno impedito i fan a cercare il motivo per il quale un account della Marvel abbia voluto fare gli auguri ad una star che non ha niente a che fare con il MCU.

Tutti si chiedono come mai il tweet è stato custodito segretamente dall’attore, di conseguenza è stato subito cancellato, tutti si chiedono se in un futuro prossimo potremmo aspettarci la collaborazione dell’attore in un Marvel Cinematic Universe.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Matrix 4, Neo e Trinity saranno di nuovo insieme nel quarto capitolo

Nel 2019 Kevin Feige dichiarò che stava contattando Keanu Reeves per ogni film dei Marvel Studios, per l’attore c’è ancora molta speranza e spazio, l’unica cosa da fare è sperare che le preghiere dei fan vengano esaudite.

Nel frattempo l’attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione che lasciasse intendere un suo collegamento con il Marvel Cinematic Universe. I fan non vedono l’ora che il grande annuncio venga fatto sull’attore di Matrix e anche sulla sua storica spalla

The post Keanu Reeves, la Marvel gli fa gli auguri: lui cancella il messaggio appeared first on Ck12 Giornale.