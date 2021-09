gf-vip,-si-apre-una-nuova-furiosa-polemica-sul-televoto-truccato:-i-dettagli

A sette giorni dall’inizio del GF Vip 6 si riapre la polemica sul televoto che ha deciso l’esito della quinta: era truccato?

Lunedì 13 settembre prende il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip una edizione che già dalle premesse si preannuncia piena di colpi di scena. Alcuni sono già esplosi.

La poca simpatia che intercorre tra le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le “rivelazioni” di Sophie Codegoni e le difficoltà attraversate dal campione olimpico Aldo Montano per essere della partita.

Ma il più fragoroso, per il momento, arriva nella notte a cavallo tra sabato 4 e domenica 5 settembre. E’ un colpo di scena che arriva dal magmatico mondo dei social network e lo rivela, con dovizia di particolari, il popolare sito di gossip Isa e Chia.

Secondo quanto scrive il sito tra il pomeriggio e la sera di sabato la modella brasiliana Dayane Mello, seconda classifica al Grande Fratello Vip 5, il più lungo della storia essendo durato oltre sei mesi, avrebbe sollevato di nuovo dei dubbi sul televoto del reality show.

GF Vip Dayane Mello torna alla carica sul televoto truccato

Ricordiamo brevemente la questione. Per gran parte della competizione Dayane Mello è stata in testa alle preferenze del pubblico distaccando di poco la star, e poi vincitore del reality, Tommaso Zorzi.

I voti per la Mello arrivavano, quasi per intero, dal Sudamerica ed il dubbio di molti esperti del settore è che il televoto fosse in qualche modo truccato o indirizzato. Sta di fatto che la sera della finale è stato inibito il televoto dall’estero ed i voti per la modella si ridussero drasticamente.

Ieri una delle fan page più seguite di Zorzi è tornata sul tema, “Accettatelo che Tommaso è amato da tantissimi”. E, a sorpresa, è arrivato un commento proprio di Dayane Mello. “Amato? – scrive la modella – abbiamo visto quanto è maligno, ha fatto dinamica anche quando dormiva” intendendo come dinamica la strategia.

Ma è nel commento in risposta ad un followers che Dayane Mello esce allo scoperto accusando esplicitamente Zorzi di aver vinto grazie ad un televoto truccato: “Tutto il mondo cercava di votare ma non ci sono riusciti. Che strano”. Ancora più esplicito, se possibile, una seconda replica: “Ha vinto perchè hanno bloccato i voti. Avevano paura del Brasile?”. Zorzi replicherà alle accuse o come in passato lascerà cadere la polemica? Lo scopriremo nelle prossime ore.



