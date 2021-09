Ballando con le Stelle: ufficiale, c’è Al Bano ma manca ancora la ballerina

Svelato il nome del secondo concorrente ufficiale di “Ballando con le Stelle”: si tratta di Al Bano, che ha accettato l’offerta di Milly Carlucci.



La presentatrice della prossima edizione di “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci, ha ufficializzato l’indiscrezione che vedeva Al Bano Carrisi tra i concorrenti del programma. Dunque la presentatrice dello show che inizierà il prossimo 16 ottobre su Rai 1 afferma di essere molto contenta di questa 16esima edizione, e soprattutto di avere lo storico cantante pugliese tra i partecipanti. Milly però non nasconde di averlo “corteggiato” molto per averlo con se nel programma, “ma i grandi come lui non temono sfide”, dice la Carlucci. Infatti non è da tutti, continua la conduttrice, avere il coraggio e l’umiltà di essere giudicati da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotti.

Non è la prima volta che Al Bano si esibisce sulla pista di “Ballando con le stelle”, infattinel 2018 ha partecipato come ballerino per una notte in coppia con l’ex moglie Romina Power. Ora il 78enne è pronto a mettersi in gioco da solo, cercando di uscirne vincitore. La Carlucci ha annunciato che Carrisi darà al suo ballo una nota creativa, traducendo in danza la tradizione della canzone popolare italiana che lui rappresenta. Quindi non solo esprimerà le sue doti nel ballo, ma “tra un tango e un valzer vedrete che sentiremo anche qualche acuto dalla sua splendida voce”, dice la presentatrice.

Al momento non è chiaro con chi ballerà Albano Carrisi a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci sta valutando in questi giorni la ballerina professionista che accompagnerà il cantante. Secondo alcune indiscrezioni una delle ballerine più quotate potrebbe essere Alessandra Tripoli, che si è esibita in coppia con Alessandro bocci nella 13esima edizione del programma. Quindi la professionista potrebbe ritornare nello show dopo un anno di pausa per maternità e aver dato alla luce il piccolo Liam.

Al Bano ritornerebbe sul palco di Rai 1 dopo l’esperienza de Il Cantante Mascherato, in cui il cantante pugliese ha partecipato nella prima edizione del 2020, sempre insieme alla presentatrice Milly Carlucci.

Con la partecipazione di Al Bano al programma cade l’obbligo che da anni vigeva nella trasmissione, quello di non poter accedere agli ex partecipanti di reality show. Carrisi è stato infatti nel cast dell’Isola dei Famosi nel 2005 in coppia con la figlia Romina. Dunque per questa stagione Milly Carlucci dice addio alla sua vecchia regola

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci ha confermato solo due concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2021: Albano Carrisi e Morgan. In una puntata – salvo imprevisti dell’ultima ora – dovrebbe presenziare il velocista Marcell Jacobs in qualità di ballerino per una notte, dal momento che il campione olimpionico ha rifiutato la proposta di prendere parte a “Ballando con le Stelle” come partecipante.

Alcune fonti affermano che nel cast dovrebbero esserci pure: Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi, Paola Barale, Fabio Galante, Federico Fashion Style, Sabrina Salerno, Dj Albertino.

