Simona Ventura, difende Paola Perego: cosa è accaduto

Simona Ventura ha raccontato del bisticcio avuto con Paola Perego e quando hanno smesso di essere nemiche per poi cominciare ad essere amiche nuovamente.

Domenica 3 Ottobre 2021 ci sarà l’esordio del programma Citofonare Rai2, lo show è condotto dalle due nemiche, ormai diventate nuovamente amiche, Paola Perego e l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Durante un’intervista la conduttrice ha dichiarato che lei e Paola Perego, hanno migliorato il loro rapporto nel momento in cui la Perego cadde nella bufera per la querela esplosa a “Parliamone…Sabato” il programma televisivo condotto da Paola Perego dove si parlò dei motivi per i quali bisognava scegliere una fidanzata dell’Est.

La conduttrice ha dichiarato di aver trovato il linciaggio indegno, oltre che ingiusto, non poteva girare la testa dall’altra parte, la sua libertà e il suo coraggio ha dovuto pagarli cari.

Inoltre ha espresso la sua opinione di chi pensa che stia accettando la conduzione del programma per non collezionare un altro flop da sola, questo dichiara Super Simo, non l’avrebbero mai detto se ci fossero stati due uomini alla conduzione del programma.

Secondo alcune indiscrezioni girano già scommesse su quanto durerà la loro conduzione al programma, proprio perché credono di avere i fucili puntati addosso.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Simona Ventura in lutto: morta Sabrina Boldrocchi

Simona Ventura, condurrà il nuovo programma per il mezzogiorno domenicale su Rai2 con Paola Perego

Nel momento in cui la trasmissione andasse a gonfie vele, sarà un successo grandioso contro tutto e tutti, le due hanno dichiarato di aver intravisto già “i primi gufi e gufe”, le due conduttrici sono agguerrite nei confronti degli haters.

Hanno promesso di non fare sconti a nessuno, l’ex conduttrice dell’Isola ha anche risposto alle insinuazioni che vedono l’operazione tv mirata a far dimenticare le esperienze del passato.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giovanni Terzi, la grave malattia del marito di Simona Ventura

Se due uomini condividono il palco sono due fighi, mentre se due donne condividono il palco sono terrorizzate dall’Auditel. Il nuovo tandem tutto al femminile potrebbe avere un successo pazzesco.

Paola Perego sta scrivendo il programma con il suo gruppo di autori, stanno cercando di rompere gli schemi, proprio in questo processo mentale è venuto il lampo di genio di scegliere per la conduzione due donne, proprio perché nessuno ha mai osato farlo.

The post Simona Ventura, difende Paola Perego: cosa è accaduto appeared first on Ck12 Giornale.