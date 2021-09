sabrina-salerno-“stilista”,-fan-impazziti-e-lei-chiarisce-una-cosa

La cantante e showgirl Sabrina Salerno diventa “stilista”, fan impazziti e lei chiarisce una cosa sulle nuove t-shirt.

Artista a 360 gradi, amatissima e sempre in vena creativa: Sabrina Salerno è la star social dell’estate italiana, con oltre un milione di follower sul suo profilo Instagram e una serie di idee sempre nuove da proporre ai suoi fan. In questi giorni, in attesa dei tanti impegni che sottolinea di avere a settembre, la cantante e attrice italiana si è lasciata andare agli ultimi giorni di sole e in bikini.

Lei stessa ha evidenziato di essere nostalgica del bikini e di quando non potrà indossarlo più, appunto perché saranno più rigide le temperature. Nel frattempo, proclama il suo amore per il due pezzi e ovviamente per il sole: “Vorrei che questo sole e quest’estate non finissero mai, ma io avrò un settembre che sarà davvero impegnativo, motivo per cui mi godo queste giornate magnifiche.

La cantante Sabrina Salerno si improvvisa stilista: le sue t-shirt vanno a ruba

Nel frattempo, Sabrina Salerno lancia anche la sua linea di t-shirt unisex a maniche lunghe e con la scritta “Boys boys boys”, come il titolo della sua canzone più famosa. “Il packaging di queste t-shirt è fantastico”, ha spiegato la cantante nelle sue storie su Instagram. E ha aggiunto: “Potete portare questi maglioncini fino a ottobre o novembre, poi se uno ha una serata è assolutamente piacevole”. Quindi ricorda che i maglioncini saranno profumati e autografati.

Successivamente, la cantante e showgirl è dovuta tornare ancora su Instagram per fare nuove precisazioni sulle sue storie e spiegare cioè che le maglie sono anche da uomo, nel senso che sono unisex, disponibili dalla XS alla XL e che sono di diversi colori. “Ci sono tutte le taglie e sono unisex, sono assolutamente unisex”, ribadisce Sabrina Salerno se ancora non fosse chiaro.

