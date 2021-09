“ecco-alice-pagani”,-vasco-ha-conquistato-la-sua-nuova-musa

Alice Pagani, Vasco Rossi è rimasto incantato dalla interpretazione della nuova musa che protagonista del suo nuovo videoclip.

L’attrice del nuovo video Kolossal è la musa ispiratrice dell’artista che ha girato in questi giorni il videoclip in una località segreta nelle “Puglie creative”.

L’attrice è il nuovo talento del mondo televisivo italiano, nel su curriculum ha diverse esperienze nel mondo televisivo. I suoi esordi sono stati a 20 anni nel film “Loro” del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, circa 3 anni fa.

Raggiunge la fama e il rande pubblico grazie al personaggio di Ludovica nella serie Netflix “Baby”, il successo è stato condiviso con Benedetta Porcaroli. Dopo le riprese del videoclip con Vasco, ha ringraziato il cantante italiano per il magico viaggio durato due giorni nelle riprese in Puglia.

Il sindaco di Spinazzola ha rivelato sui social che l’1 e il 2 Sttembre la località sarebbe stata il teatro delle riprese per il nuovo video di Vasco Rossi, il quale ha scelto il ponte dei 21 archi come location del suo nuovo lavoro.

Proprio nella provincia BAT (Barletta – Andria – Trani) il cantautore ha deciso di proseguire la sua vacanza in Puglia, per continuare con la sua fisioterapia e portare avanti i suoi progetti futuri.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Vasco Rossi, una notizia incredibile: “Ma noi ti incoroneremo re”

Alice Pagani, è la musa per il nuovo videoclip di Vasco Rossi ambientato in Puglia a Spinazzola

Una delle novità più fresche del suo nuovo progetto era proprio il videoclip, intanto l’artista durante il suo soggiorno in Puglia è diventato cittadino onorario di Castellaneta.

Il riconoscimento ha legato ufficialmente l’artista con il territorio, creando una sorta di ritiro spirituale e fisico dell’artista, dopo l’infortunio alla spalla causato dalla caduta in mountain bike.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Vasco Rossi spoiler: “Io sono ancora qua” e fa un annuncio ai fan

In molti sono stati i commenti su Twitter per la collaborazione dell’attrice con Vasco, tra i tanti molti ricordano le attese e le emozioni che li hanno trasportati in tutti questi anni .

Ogni volta che un album di Vasco deve esser pubblicato, è sempre la stessa emozione, qualcosa che solo chi lo segue per davvero e lo ascolta da una vita può capire. “Noi siamo i soliti…quelli così!”

The post “Ecco Alice Pagani”, Vasco ha conquistato la sua nuova musa appeared first on Ck12 Giornale.