Roma, 4 set. (Adnkronos) – “L’obbligatorietà del vaccino vale già per i sanitari. Essendo ormai palese, come è venuto anche dagli Stati Uniti, che non siamo più in una fase sperimentale ma siamo di fronte a un rimedio sicuro, sono assolutamente d’accordo con l’estendere l’obbligo per tutte quelle figure che hanno a che fare più vicino con la gente”. Lo ha affermato Pier Luigi Bersani, ospite della festa de ‘Il Fatto quotidiano’.

Mi piace: Mi piace Caricamento...