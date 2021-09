un-orologio-in-edizione-limitata-rende-omaggio-a-mickey-mouse,-simbolo-del-mondo-disney

Dopo il successo dell’edizione 2020, i brand fondatori di “Geneva Watch Days” hanno organizzato nuovamente l’evento a Ginevra dal 30 agosto al 3 settembre 2021 con un format molto simile: phygital, globale, decentralizzato, indipendente e aperto al pubblico. In questo appuntamento di fine estate l’arte dell’orologeria si mostra ad appassionati operatori e giornalisti in vari hotel ginevrini, storiche manifatture orologiere o boutique della capitale mondiale dell’orologeria.

Fra le novità presentate in questi giorni spicca una speciale e divertente edizione limitata: il nuovo Gérald Genta Arena Retro Mickey Mouse Disney. Un atteso ritorno, un viaggio nel passato, nella storia del marchio, nella creatività dirompente e anche nell’iconico simbolo del mondo Disney che mette da sempre tutti d’accordo. Continua così il poliedrico viaggio creativo del gruppo Bulgari, a cui dal 2000 appartiene il marchio Gérald Genta, con una immancabile tappa nell’universo del topolino più famoso al mondo. Una creatura universale e amata in modo indiscusso da piccoli e grandi da quasi un secolo: il sorridente Mickey Mouse che ora svetta sul quadrante del nuovo orologio Gérald Genta e segna l’ora con le proprie braccia.

Un aneddoto rivela che il primo modello dedicato a Topolino fu disegnato dal geniale Gérald Genta su richiesta del sultano del Brunei per uno speciale e divertente regalo di compleanno di suo figlio. Fece scalpore l’unione di alta orologeria al mondo di un personaggio Disney, e fu un successo oltre le aspettative tanto che da allora questa dirompente intuizione è diventata un marchio distintivo della collezione Gérald Genta e questi modelli sono diventati dei veri oggetti da collezione molto ricercati per la loro originalità. Alla versione commemorativa in platino in edizione limitata del 50° anniversario del marchio, lanciata nel 2019, è seguita nel 2020 una nuova versione in titanio che si è aggiunta alla collezione Arena.

Nel 2021, Gérald Genta riporta in auge Topolino, segnando il ritorno di questo personaggio birichino. Il marchio sta anche sviluppando un nuovo sito che sarà il punto di riferimento per la comunità dei fan di Gérald Genta in tutto il mondo, come ha affermato Fabrizio Buonamassa Stigliani, senior director del Watch design center di Bulgari: “Gérald Genta è il primo digital vertical brand del gruppo, con una sua forte identità ben distinta e complementare”. Da qui determinate scelte strategiche e stilistiche. Il marchio ad esempio sta sviluppando un nuovo sito che sarà il punto di riferimento per la comunità dei fan di Gérald Genta in tutto il mondo. Ebbene alla versione commemorativa in platino in edizione limitata del 50° anniversario del marchio, presentata nel 2019, è succeduta nel 2020 una nuova versione in titanio, che si è aggiunta alla collezione Arena.

E ora nel 2021, il noto marchio svizzero riporta in auge Topolino, segnando il ritorno del personaggio birichino. Questo nuovo modello è in tutto e per tutto fedele allo spirito del brand e alla versione originale degli anni ’90. Ma qui Mickey Mouse, sembra saltare sul quadrante rodiato a motivo soleil e con un braccio indica i minuti retrogradi su un settore di 210 gradi e indica l’ora saltante alle 5 in punto. Questo movimento automatico mono-retrogrado ha una riserva di carica di 42 ore, ed è alloggiato nella storica cassa in acciaio inossidabile lucido Gérald Genta Arena dal diametro di 41 mm. Il cinturino rosso è in gomma con una sorprendente texture effetto tessuto, anche il packaging in cui è custodito l’orologio è decisamente distintivo, nessun dettaglio è lasciato al caso. Gérald Genta Arena Retrograde with smiling Disney Mickey Mouse è un’edizione limitata di 150 pezzi acquistabile solo online (e sembra sia già sold out). Il costo? 16mila franchi svizzeri.

C’è voglia di leggerezza e di tornare a sorridere nel quotidiano di tutti e dunque perché non stupire con un allegro Topolino al polso?

