twitter-lancia-ticketed-spaces-e-super-follows:-due-nuove-soluzioni-che-consentono-ai-creator-di-monetizzare

Con questa novità, infatti, i follower di un profilo potranno decidere di attivare un abbonamento mensile da 2.99 a 9.99 dollari per accedere a contenuti esclusivi, bonus e conversazioni private organizzate dai creator e riservate solamente ai super seguaci: per iscriversi basterà fare un tap sul pulsante Super Follow che appare sul profilo di un account per visualizzare una descrizione delle offerte disponibili, quindi conoscere i prezzi e sottoscrivere un abbonamento.

Per citare alcuni esempi noti, l’utente @KingJosiah54 riserva al pubblico le sue analisi sugli ultimi eventi sportivi, @tarotbybronx approfondisce il tema dei tarocchi e dell’astrologia o ancora @MakeupforWOC risponde alle domande dei suoi seguaci e offre consigli su come prendersi cura della propria pelle.

Secondo quanto descritto nella pagina di supporto ufficiale dedicata a questa novità, ad oggi disponibile per iOS ma presto in arrivo anche su Android e desktop, per accedere alla lista d’attesa e usufruire della funzionalità Super Follows è necessario avere almeno 10 mila seguaci, compiuto i 18 anni d’età e pubblicato almeno 25 tweet negli ultimi trenta giorni. Oltre questi requisiti, è ovviamente necessario accettare le policy del servizio e – almeno per il momento – essere residenti negli Stati Uniti d’America.

Riguardo gli Spazi con biglietti, invece, è possibile stabilire un prezzo di accesso a un evento organizzato su Twitter compreso tra 1 e 999 dollari e si potranno ospitare da 5 a 100 partecipanti: è possibile verificare l’idoneità del proprio account per utilizzare questo strumento direttamente dalle impostazioni dell’applicazione nella sezione Monetizzazione > Spazi con biglietti.