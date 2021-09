le-campanelle-a-reazione-a-catena:-quanto-hanno-vinto-finora

Le Campanelle, dopo aver sconfitto diversi concorrenti tra i quali le Sempreinsieme, gli Aiutami Tu, i nuovi campioni siciliani hanno fatto parlare di sé nello show su Rai1.

Le new entry del programma, hanno scelto il nome perché era un test che sommistravano a lavoro, le tre ragazze sono delle terapiste che lavorano a Roma.

Durante una sfida con diversi colpi di scena sono riuscite a sconfiggere i campioni siciliani in carica, per poi aggiudicarsi il loro primo posto, in questo modo sono riuscite a portare a casa un bottino in gettoni d’oro.

Sono Francesca, Veronica e Federica, non si sono mai arrese dimostrando la preparazione e la cultura immense, le quali si sono rivelate l’arma vincente per riuscire a conquistare il titolo conquistato dai ragazzi siciliani.

Con il montepremi di 101.000 euro, le campionesse sono giunte in diverse occasioni all’ultima fase del gioco, alcune volte hanno dimezzato il montepremi con alcuni errori, mentre in altre occasioni sono riuscite a comprare anche l’ultimo elemento.

Ricordiamo quando dovevano collegare le parole Veloce a Sconfitta, la parola giusta suggerita dal trio era “Breve” ma purtroppo non si riveloò quella esatta.

Infatti la parola vincente era “Bruciante”, ma non si sono mai perse d’animo e hanno cercato in tutti i modi di recuperare la vittoria nella sera successiva.

Le Campanelle, il 30 Agosto su Rai1 hanno vinto la puntata portando a casa il primo montepremi

Il montepremi ammonta a 14.000 euro, infatti il trio ha indovinato la parola finale, su Twitter hanno fatto parlare il popolo del web proprio azeccando la parola finale.

Le parole a loro disposizione erano “portata” e “Presente”, dovevano indovinare la parola che cominciava con “as” e terminava con “e”, a quel punto le concorrenti scelsero la parola “ascensore”.

Tutti nello studio si sono alzati per gioire della loro vittoria, mentre il pubblico da casa si è chiesto quale fosse il collegamento tra la parola presente e la parola ascensore.

Infatti in molti sono stati i commenti su Twitter che hanno cercato di collegare il significato di presente al significato di ascensore. L’unica cosa certa è stata quella che il trio è riuscito ad aggiudicarsi il primo montepremi di 14.000 euro nel programma.

