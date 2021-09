instagram:-guida-per-la-pubblicazione-programmata-dei-post

Programmare la pubblicazione di un post su Instagram può essere utile soprattutto per chi utilizza il social network come creatore, influencer o per pubblicizzare il proprio business.

In questa guida, spiegheremo come programmare la pubblicazione di un post attraverso Creator Studio di Facebook.

Instagram è molto utilizzata da persone che si occupano di gestire il proprio business, in quanto è possibile pubblicizzare e sponsorizzare i propri prodotti. Grazie ad Instagram, molti ragazzi e ragazze hanno cominciato a lavorare come content creator o influencer, sfruttando l’applicazione per ottenere visibilità.

Ci sono degli orari consigliati per pubblicare i propri post, in cui ci sono più followers connessi al social network (per esempio la sera, dopo il lavoro, o nell’orario di pranzo). Non sempre, però, una persona potrebbe avere il tempo di pubblicare in un determinato momento. La pubblicazione programmata può essere una soluzione a questo problema.

Passaggi per programmare un post su Instagram

Sull’applicazione di Instagram non ci sono opzioni per il caricamento programmato di un post.

Un modo semplice per programmare la pubblicazione dei propri post è collegare il proprio account Instagram a Creator Studio di Facebook. Il sito serve a gestire i propri contenuti su Facebook e Instagram. Per poter usufruire di Creator Studio è necessario avere un account professionale.

Per prima cosa, bisogna entrare su Content Creator e fare login con il proprio account di Facebook, per poi fare clic sul pulsante di Instagram e connettersi. Successivamente, bisogna fare clic sul pulsante Crea post nella barra laterale sinistra e scegliere tra un post sul feed o per IGTV (Instagram TV). Dopodiché, è possibile caricare il contenuto che si vuole pubblicare (immagini o video) e scegliere anche didascalia e hashtag. Nell’angolo in basso a destra apparirà una freccia, vicino al pulsante per la pubblicazione. Così sarà possibile scegliere le opzioni di pubblicazione (data e ora del caricamento).

In questo modo verrà programmata la pubblicazione del post.

