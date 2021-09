infortuni:-cade-da-impalcatura-alta-3-metri,-grave-operaio-nel-milanese

Milano, 3 set. (Adnkronos) – Infortunio, poco dopo le 11, in un cantiere edile in via Saragat a Settala, comune in provincia di Milano. Un 23enne è caduto da un’impalcatura, da un’altezza di circa 3 metri, riportando un “trauma toracico”, rende noto l’Areu l’azienda regionale emergenza urgenza. Il giovane soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all’ospedale di Rozzano. Il collega di 58 anni che è saltato dalla stessa impalcatura per soccorrerlo è riuscito a cadere in piedi e ha riportato – medicato nello stesso ospedale – un trauma al gomito (codice verde).

