Debutto al Salon Privé per l’hypercar italiana Fulminea: è la prima elettrica al mondo con batterie ibride

L’hypercar Fulminea ha fatto il suo debutto nel Regno Unito al Salon Privé 2021, che si è aperto ieri a Blenheim Palace, all’interno della una nuova sezione Concepts e Classe Prototipi nel prestigioso Concours d’Elégance dell’evento. Fulminea è una hypercar elettrica costruita da Automobili Estrema, fondata nel 2020 dall’imprenditore Gianfranco Pizzuto. Con sede a Modena, nel cuore della Motor Valley italiana, l’azienda punta a rendere Fulminea “il più veloce laboratorio tecnologico su ruote” e si specializzerà nella progettazione e produzione di esclusive hypercar realizzate in numero limitato.

La prima auto al mondo con un pacco batterie ibrido

In vendita dalla seconda metà del 2023, Fulminea sarà la prima auto al mondo a utilizzare un innovativo pacco batterie “ibrido” che combina celle agli ioni di litio con elettrolita a stato solido e ultracondensatori. Le siffatte batterie forniscono 100 kilowatt/ora di energia per alimentare i quattro motori elettrici che generano una potenza complessiva di 1,5 MegaWatt, equivalente a 2.040 Cv, sufficienti per spingere Fulminea da 0 a 320 km/h in meno di 10″. L’autonomia prevista è di 520 km e, grazie al peso della batteria di soli 300 kg e l’utilizzo di materiali compositi leggeri, la massa totale della vettura è di appena 1.500 kg.

Costerà 1,96 milioni di euro tasse escluse

Grazie all’utilizzo di celle allo stato solido di forma prismatica, la batteria ibrida può avvalersi della tecnologia “cell to pack” arrivando a toccare una densità energetica record: 500 Wh/kg che equivalgono a 1,2 kWh/l. Inoltre, grazie alla collaborazione con Electra Vehicle, il Battery Management System è supportato da un software denominato “EVE-Ai” che ottimizza in maniera costante e attiva la richiesta di potenza tra i due sistemi energetici per massimizzare l’efficienza e le prestazioni della vettura, personalizzando la strategia di controllo in base all’ambiente operativo, alle condizioni della batteria e allo stile di guida. L’hypercar verrà prodotta a Modena (inizialmente) in 61 unità, vendute a 1,96 milioni di euro (tasse escluse) e arriverà sul mercato nel corso del terzo trimestre 2023.

