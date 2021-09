alessandro-borghi-ed-irene-forti-escono-allo-scoperto:-il-motivo

Per la prima volta dall’inizio della loro storia d’amore Alessandro Borghi ed Irene Forti escono allo scoperto in pubblico. Il motivo della decisione

E’ un red carpet di lusso quello che, la sera di giovedì 2 settembre, accoglie la presentazione del film di Alessandro Celli Mondocane, interpretato da Barbara Ronchi, Ludovica Nasti e da una delle star più luminose del cinema italiano: Alessandro Borghi.

E’ proprio lui, infatti, al pari di Monica Bellucci, il personaggio più atteso di questa 78° edizione della Mostra biennale del Cinema di Venezia. Il film, ambientato in un futuro indefinito ma prossimo, in una Taranto lunare è la storia di una piccola gang di criminali con Borghi a giocare un ruolo decisivo.

Il trailer del lavoro è uscito lo scorso 13 agosto e ieri è arrivata l’applauditissimo prima. A margine dello spettacolo, come detto, un red carpet di lusso nel quale Borghi, a sorpresa, si è presentato mano nella mano con la fidanzata Irene Forti.

Alessandro Borghi e Irene Forti escono allo scoperto

I due sono in coppia dall’inizio del 2020 ed hanno sempre meticolosamente tenuto nascosto ogni momento privato tanto che, la passerella di ieri, ha rappresentato un esordio assoluto. Della coppia si sa davvero poco. Irene è una modella che vive tra Roma e Londra. E come riporta Vanity Fair è laureata in Economia Aziendale e Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale alla Luiss, la Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma.

“Gli uomini da soli sono poco interessanti – ha spiegato Borghi nell’unica intervista in cui parla di Irene – devono avere accanto una donna più interessante di loro” aggiungendo con una punta di civetteria: “Io adesso ce l’ho”. Si sa anche molto poco della loro storia, il gossip ricorrente parla di un colpo di fulmine a Londra dove l’attore di Roma si era trasferito nel periodo di lavorazione di Diavoli.

Così come, un gossip altrettanto ricorrente, spiega il motivo della prima uscita pubblica della coppia. Alessandro e Irene, secondo una fonte bene informata sulla vita dei due giovani, stanno pensando al grande passo. Motivo per cui “nascondersi” non serve più.

