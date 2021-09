regalo-a-sorpresa-di-fedez-a-chiara-ferragni-per-i-tre-anni-di-matrimonio

Per festeggiare i tre anni di matrimonio Fedez ha deciso di regalare alla sua Chiara Ferragni una emozione speciale. Ecco cosa è successo

Il 1 settembre del 2018 Federico Leonardo Lucia e Chiara Ferragni sono convolati a nozze. Dalla loro unione, pochi mesi prima, il 19 marzo è nato il piccolo Leone mentre nel 2021 è arrivata Vittoria.

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati nel frattempo la coppia di influencer più famosa d’Italia, forse d’Europa, con i loro quasi trentasette milioni complessivi di followers solo su Instagram. Inevitabile, in questo contesto, diventare anche la coppia da gossip per eccellenza. Il nomignolo di Ferragnez è tra le parole chiave più ricercate in Italia nel 2020.

Nei giorni scorsi aveva fatto rumore una lite, furibonda, tra i due andata in scena in pubblico, una lite frutto di una banale incomprensione. Una lita che ha scatenato gossip maligni.

Il regalo di Fedez a Chiara Ferragni

A mettere a tacere il tutto ci ha pensato, la sera del terzo anniversario di nozze della coppia, lo stesso Fedez. Con un colpo a sorpresa, la Ferragni non ne era minimamente a conoscenza, il rapper di Milano ha letteralmente rapito la moglie l’ha portata su una chiatta al centro del Lago di Como e li, complice la band, le ha cantato in anteprima una nuova canzone.

Si tratta di un brano interamente dedicato a Chiara Ferragni e scritto per l’occasione. A dare conto dello splendido e romantico gesto sono stati, inevitabilmente, i rispettivi account Instagram della coppia.

Da un lato Chiara Ferragni ha postato un mini video, con alcune note del brano ed un testo a corredo che spiega l’accaduto. “Stasera – scrive sul popolare social network – per celebrare il nostro terzo anniversario mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como” e, ha rivelato, “ha cantato una sua nuova canzone scritta per me”

Più stringato, ma non per questo meno romantico, Fedez il quale ha postato una coppia di foto dell’inziativa “Mi fai venire voglia di futuro”. Gioco partita incontro, le voci della crisi sono messe a tacere.

