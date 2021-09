lutto-nel-cinema:-l’attore-e-modello-morto-di-infarto-a-soli-40-anni

Bollywood, lutto nel cinema indiano: l’attore e modello Sidharth Shukla morto di infarto a soli 40 anni.

Sidharth Shukla, attore, modello e presentatore indiano, è morto all’età di 40 anni, secondo l’emittente Colors TV, dove lavorava. “Noi di Colors siamo rattristati e devastati dall’improvvisa perdita del nostro familiare, Sidharth Shukla. Ci mancherà immensamente. La sua scomparsa è una perdita irreparabile per noi e per l’intera industria dello spettacolo”, ha twittato il canale televisivo nelle scorse ore.

Diverse celebrità indiane e fan di Shukla hanno anche utilizzato Twitter per condividere il loro shock e le condoglianze. “Ti incontrerò in paradiso fratello”, ha twittato il modello e attore Asim Riaz insieme a un’emoji con il cuore spezzato. “R I P sidharthshukla”, ha aggiunto Riaz. L’attrice Kiara Advani ha twittato le sue condoglianze alla famiglia di Shukla e ai suoi cari. “Accidenti, questo è straziante”, ha scritto.

Cordoglio per l’improvvisa morte del giovane attore Sidharth Shukla

L’attrice e cantante Parineeti Chopra ha dichiarato di “non essere in grado di elaborare” la notizia, twittando: “Riposa in pace #SidharthShukla. Eri veramente amato, da milioni di persone”. L’attore, regista e produttore Ajay Devgn ha twittato: “La vita e la morte sono entrambe sconcertanti. Ma quando qualcuno giovane come #SidharthShukla muore improvvisamente, uno è molto triste…”. Shukla ha iniziato la sua carriera come modella ed è diventato il primo indiano a vincere il concorso “Best Model of the World” nel 2005, secondo CNN News 18.

Nel 2008, si è trasferito nell’industria cinematografica e televisiva, secondo Colors TV. Ha anche partecipato a reality show come “Big Boss” e “Fear Factor” e ha condotto “India’s Got Talent”. La sua famiglia ha detto alla polizia di Mumbai di non sospettare nulla nella morte dell’attore, secondo CNN News 18. A quanto pare, il giovane attore, molto amato dal pubblico, sarebbe deceduto a causa di un infarto.

