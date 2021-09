“La fiducia in Conte sta scendendo: gli italiani gli preferiscono Draghi”. La Ghisleri certifica il crollo di Giuseppi | Guarda

Alessandra Ghisleri, ospite di In onda su La7 condotto da Conchita De Gregorio e David Parenzo, ha parlato degli ultimi sondaggi sui candidati preferiti dagli italiani al Quirinale e soprattutto sulla fiducia nei leader: “La maggioranza preferisce Mario Draghi come Presidente del Consiglio, più che come Presidente della Repubblica. La fiducia in Giuseppe Conte sta invece scendendo”, rivela la Ghisleri.

“Il 56% degli italiani vorrebbero Mario Draghi come presidente del Consiglio e non come Capo dello Stato. Lo vedono come un garante nei confronti dell’Europa e tutti siamo in attesa dell’applicazione del Pnrr, della forza del premier e del suo biglietto da visita in Europa e nel mondo. Preferirebbero gli italiani che rimanesse in questo momento dove è, ma anche fino alla fine del mandato del 2023“, svela la Ghisleri.

“La fiducia in Giuseppe Conte è scesa, nonostante l’M5s abbia guadagnato qualche punto di percentuale. Non essendo più premier la sua fiducia è passata dal 40% è sceso al 33%-34%. Si sta avvicinando alle fiducie di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, perché ha fatto una scelta di campo. Ma parla ancora come se fosse ancora premier e invece i suoi vorrebbero che parlasse di più come leader del Movimento Cinquestelle. Il popolo grillino è molto sconnesso su questo argomento“, conclude la Ghisleri.