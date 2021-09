i-negociants-de-bordeaux-presentano-la-nuova-annata-dei-supertuscans-di-bibi-graetz

I negociant di Bordeaux presenteranno al mondo, giovedì 2 settembre, la nuova annata di Testamatta e Colore. I due supertuscans dell’azienda Bibi Graetz di Fiesole celebrano quest’anno i primi 20 anni e sono fra i pochi brand italiani distribuiti dalla Place de Bordeaux, sistema che distribuisce i più grandi vini del mondo.

Settembre è il periodo più importante per i grands vins. È il mese durante il quale i negociants presentano le nuove annate di tutti i vini da collezione non francesi presenti sulla Place di Bordeaux, il sistema di vendita più raffinato che esista, dove passano solo grandi bottiglie di grandi produttori. I più importanti mercanti di fine wines sono qui, scelgono le loro gemme e si occupano di distribuirle capillarmente nel mondo fra i collezionisti e gli appassionati.



Bibi Graetz è alla quarta annata. Un successo dopo l’altro, grazie alla ricerca continua della qualità, della tipicità e dell’unicità dei vini Testamatta e Colore, caratteristiche di cui anche i francesi si sono accorti da qualche anno.

Come per la quotazione in Borsa di un nuovo marchio, giovedi prossimo 2 settembre la Place sarà per un giorno completamente dedicata a Bibi Graetz e alla presentazione dell’edizione 20 anni di Testamatta e Colore. In un giorno, e per un giorno soltanto, i collezionisti di tutto il mondo avranno l’occasione di allocarsi una piccola quantità di bottiglie. Nei prossimi giorni sarà il turno di Opus One, Masseto, Almaviva, Solaia, Chateau Latour, Palmer, Yquem ed altri.

