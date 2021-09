GF Vip 6, ci sarà anche il campione olimpico: ecco la lista dei concorrenti

A undici giorni dalla partenza del Grande Fratello Vip sesta edizione si ingrossa la lista dei concorrenti, ora secondo le indiscrezioni sono quindici, il nuovo nome è quello del campione olimpico di Atene 2004 Aldo Montano. I dettagli

Lunedì 13 settembre prenderà il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip un’edizione che, già dai nomi e dalle polemiche in atto, si preannuncia ricca di colpi di scena e ribaltoni. Partiamo da quanto accaduto alle opioniste ufficiali: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Secondo l’esperto di gossip Davide Maggio tra le due è scattata una durissima polemica legata al risalto avuto da Adriana Volpe sull’ultima copertina di TV Sorrisi e Canzoni. Il motivo del contendere? Le gambe. E’ stato poi il turno dell’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni letteralmente asfaltata dalla collega di dating show Samantha Curcio.

GF VIP 6, arriva anche Aldo Montano

L’ultima polemica, in ordine di tempo, è quella legata alla partecipazione al reality show come concorrente di Aldo Montano. Il campione olimpico di Atene 2004 e recente medaglia d’argento a Tokyo 2020 essendo parte del corpo della Polizia Penitenziaria deva essere autorizzato a partecipare.

E l’autorizzazione ci ha messo davvero molto ad arrivare tanto che, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Cronaka12 presso una fonte qualificata e molto vicina alla produzione, si è paventata anche l’ipotesi di un congedo anticipato.

Per fortuna proprio oggi, giovedì 2 settembre, come riferisce TVBlog è arrivato il via libera definitivo. Aldo Montano sarà nella casa di Cinecittà e va ad infoltire la schiera dei concorrenti già noti.

Ai due nomi ufficializzati, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni si aggiungeranno nelle prossime ore, come come conferma sempre Davide Maggio dal popolarissimo sito Biccy, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella Tommaso Eletti, Raffaella Fico, Amedeo Goria, Manila Nazzaro, Nicola Pisu Carmen Russo, Soleil Sorge, Jo Squillo, Miriana Trevisan, le sorelle Hailé Selassie e Samy Youssef. Che la festa cominci.

