Ecco come stanno Brandi e Kandi Dreier, le gemelle di Vite al Limite: dalla loro infanzia difficile alla nuova vita oggi.

Le gemelli Brandi e Kandi Dreier hanno avuto una delle storie più strazianti raccontate nel reality show in onda su Real Time, dal titolo “Vite al limite”. Le sorelle hanno condiviso un’infanzia traumatizzante, piena di abbandono e abusi, e le due giovani ragazze si facevano forza l’una con l’altra, rivolgendosi al cibo come conforto nelle loro vite tumultuose.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gina Krasley: prima di morire aveva fatto causa a Vite al Limite

A 29 anni e con un peso complessivo di oltre 450 chili, le donne hanno deciso finalmente di dare una svolta. Hanno incontrato il famoso chirurgo dimagrante Dr. Younan Nowzaradan per mettersi sulla strada giusta. Nel loro primo mese hanno dimostrato subito grandi progressi, perdendo circa 20 chili a testa. Brandi si è qualificata prima per il bypass gastrico, mentre Kandi aveva purtroppo problemi cardiaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Destinee Lashaee, star di Vite al Limite: incredibile trasformazione

La nuova vita di Brandi e Kandi Dreier dopo Vite al Limite

Una volta che Kandi è stata operata, il suo cuore si è fermato e il dottor Now l’ha messa in coma farmacologico per riprendersi dagli effetti dell’embolia polmonare. Brandi temeva che avrebbe perso sua sorella, e la loro famiglia temeva che a loro volta le avrebbero perse entrambe. Per fortuna, Kandi si è completamente ripresa. Così entrambe hanno potuto proseguire nella loro dieta. Questa era accompagnata da esercizio fisico e terapia per cambiare in meglio le loro vite.

Le loro vite sono totalmente cambiate e sono riapparse in televisione per raccontare cosa è accaduto dopo il programma. Nello show, Kandi ha anche rivelato di essere incinta e felicemente sposata. Da allora si è ritirata dai riflettori, ma Starcasm ha riferito che la nativa di Vancouver è ora una felice madre di due figli. Kandi (che non è sui social media) e suo marito preferiscono mantenere privati ​​i dettagli dei loro figli. Al contrario, Brandi è molto attiva sui social media e, come ogni zia amorevole, pubblica le foto dei suoi adorabili nipoti il ​​più spesso possibile. Ha anche trovato una nuova prospettiva di vita: sfoggia un tatuaggio a mezza manica, pubblica foto di lei con una grande cerchia di amici e nel 2020 ha stretto la sua relazione con una donna.

The post Come stanno Brandi e Kandi Dreier, le gemelle di Vite al Limite appeared first on Ck12 Giornale.