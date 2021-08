New York, 31 ago. (Adnkronos) – Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale. L’azzurro, numero 20 del seeding, è stato battuto dal tedesco Oscar Otte in quattro set con il punteggio di 6-7 (8-10), 7-5, 7-6 (7-4), 7-6 (7-1).